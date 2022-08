Besuch im hohen Norden: Scholz in Norwegen und Schweden

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bricht heute zu einer zweitägigen Reise in die skandinavischen Königreiche Norwegen und Schweden auf. In Norwegens Hauptstadt Oslo will der Kanzler am Treffen der Nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten teilnehmen und bilaterale Gespräche mit Regierungschef Jonas Gahr Störe führen.

Zentrales Thema: Gaslieferungen

Thematisch soll es unter anderem um die Sicherheit Nordeuropas nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und um Energiefragen gehen. Norwegen ist einer der wichtigsten Lieferanten für Erdgas nach Deutschland. Die Bundesregierung will das Energiegeschäft ausbauen, um rascher von russischem Gas unabhängig zu werden.

Nach seinem Besuch in Oslo reist Scholz in Schwedens Hauptstadt Stockholm weiter, wo er am Dienstag mit Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zusammenkommt. Hier soll es unter anderem um Schwedens Wunsch nach einem Beitritt zur Nato gehen. Das Land hatte ebenso wie Finnland im Mai wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit seiner traditionellen Neutralität gebrochen und einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt.