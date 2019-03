Besuch beim großen Vorbild: Der Tropen-Trump beim Original

Beide verachten ihre Vorgänger und alle Bedenkenträger und posaunen ihre Wut ungefiltert in die Welt. Jetzt unternimmt Bolsonaro seine erste Auslandsreise – statt nach Argentinien, wie bislang üblich, nach Washington. Und er hofft, dass die Ähnlichkeit in Auftreten und Stil ihn zum bevorzugten Partner der USA in Südamerika machen. Doch in konkreten politischen Fragen reicht die Gemeinsamkeit nicht weit.

Brasilien: Bolsonaro sucht Schulterschluss mit Trump

Während andere auf Distanz gehen, sucht Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro den Schulterschluss. Für ihn ist und bleibt Donald Trump das große Vorbild - sowohl ideologisch als auch in Stilfragen. Deswegen führt die erste Auslandsreise Bolsonaro jetzt nach Washington.

"Ich will Brasilien wieder groß machen, so wie Trump die USA wieder groß machen will. Wir können den Weg zu besseren Tagen für unsere Völker ebnen. " Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro zu Beginn seines Besuchs in der US-Hauptstadt

Freie Waffen, weniger Umweltschutz und nationalistische Sprüche

Trump und Bolsonaro haben viel gemeinsam. Beide versuchen lieber, per Twitter zu regieren, statt im Kongress Mehrheiten und Kompromisse zu suchen - deswegen haben beide derzeit Probleme, ihre Politik im jeweiligen Parlament durchzubringen. Beide setzen auf den Beifall rechter Wähler, bei denen sie mit nationalistischen Sprüchen punkten können. Beide sehen Umweltschutz und Klimaschutz in erster Linie als Hemmschuh für die Wirtschaft und versuchen, Auflagen und Schutzregeln zu beseitigen. Und beide treten für freien Zugang zu Waffen ein.

"Ich denke, die beiden haben sehr viel gemeinsam. Und ich glaube, der gute Draht, den die beiden bestimmt entwickeln, wird sich auf die ganzen bilateralen Beziehungen auswirken. Deswegen freut sich Präsident Trump so auf Bolsonaros Besuch." Trumps Sicherheitsberater John Bolton im brasilianischen Fernsehsender Globo

Wobei Bolsonaro nicht nur mit Trump zusammenkommt. Noch vor dem Termin im Weißen Haus hat er unter anderem Trumps früheren Chefstrategen Steve Bannon getroffen, der an der weltweiten Vernetzung rechter Bewegungen strickt.

USA und Brasilien sind auch Konkurrenten

Fraglich bleibt allerdings, was sich konkret bewegen soll. Denn die Gemeinsamkeiten enden oft, wenn es ans konkrete Handeln geht, Beide Präsidenten wollen Nicolas Maduro in Venezuela loswerden. Aber im Gegensatz zu den USA hat Brasilien sich bis jetzt klar gegen ein militärisches Eingreifen ausgesprochen, wobei es im Regierungsapparat in Brasília auch Anhänger einer militärischen Lösung gibt. In der Wirtschaftspolitik setzen beide auf bilaterale Abkommen und mögen keine Handelsblöcke. Aber auf dem Weltmarkt sind die USA und Brasilien direkte Konkurrenten - als Exporteure von Soja, Mais und Fleisch. Und das mächtige Militär verhinderte, dass der US-Flugzeugbauer Boeing den erfolgreichen brasilianischen Hersteller Embraer mit seiner Regionaljet-Serie ganz übernehmen konnte.

"Es muss nicht unbedingt schon beim ersten Treffen viel passieren. Sie werden den Kurs abstecken und ich denke sie werden sich sehr gut verstehen." John Bolton, Sicherheitsberater von Trump

Bolsonaro bietet Benutzung von Weltraumbahnhof an

Bolsonaro wäre gerne Trumps bester Kumpel in Südamerika und hofft, dass der gute Draht nach Washington ihm hilft. So versucht er, die USA zu überzeugen, den Weltraumbahnhof Alcântara an der brasilianischen Atlantikküste zu nutzen.

"Es geht weit über den Start unbemannter Raketen oder Satelliten hinaus. Es handelt sich um ein richtiges Raumfahrtzentrum, indem man Technologie teilen könnte." Otávio do Rego Barros, Regierungssprecher Brasilien

Der Startplatz liegt näher am Äquator und damit günstiger für Raketenstarts als Florida. Allerdings war Alcântara bis jetzt keine Erfolgsgeschichte. Und ob die USA Interesse haben, Technologie mit Brasilien zu teilen, sei dahingestellt. Eine Zusammenarbeit beider Länder scheiterte bis jetzt immer daran, dass man sich stritt, wer auf dem Weltraumbahnhof letztlich das Sagen hat.