Besteuerung in Europa: Sven Giegold fordert mehr Transparenz

Die deutsche Regierung gehe zu wenig gegen Steuerdumping vor, meint Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Die EU-Kommission und das EU-Parlament forderten seit Jahren mit konkreten Gesetzesvorschlägen ein Ende des Steuerdumpings.

"Die Mitgliedsländer blockieren das in Brüssel. Unter anderem leider auch die Große Koalition in Berlin." Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament

Deutsche Großunternehmen erschleichen sich Giegold zufolge einen Wettbewerbsvorteil auf Kosten der kleinen und mittleren Unternehmen. Diese Praxis werde offensichtlich verteidigt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe persönlich erklärt, "dass er es ablehnt, dass transparent wird, welches Großunternehmen in welchem Land wie viele Steuern zahlen".

"Durch diese Transparenz, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, würde viel mehr Licht ins Dunkel kommen. Und wir hätten vielmehr öffentlichen Druck auf die Unternehmen, einen fairen Anteil ihrer Gewinne zu bezahlen." Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament

"Steueroasen unter Druck setzen"

Giegold erinnerte daran, dass heute in Aachen Deutschland und Frankreich eine Ergänzung des Elysée-Vertrags von 1963 unterzeichnet haben. In diesem ergänzten Vertrag habe man ursprünglich eine gemeinsame Unternehmenssteuer vorgesehen. Das sei nun leider nicht mehr Inhalt des Vertrages, so der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament.

"Wenn schon einige Länder vorangehen würden, wäre es viel leichter die Steueroasen unter Druck zu setzten." Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament

Wenn Deutschland nun seinen Widerstand gegen mehr Steuertransparenz in Europa aufgeben würde, dann wäre ein großer Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit geschafft, betonte der Grünen-Politiker.

"Und diese Transparenz können dann auch EU-Steueroasen wie Irland und Luxemburg nicht blockieren." Sven Giegold, finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament