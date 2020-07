Bestätigt: USA ziehen knapp 12.000 Soldaten aus Deutschland ab

Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12.000 verringert werden - und damit deutlich stärker als bislang bekannt. Rund 6.400 Soldaten sollen in die USA zurückgeholt werden, weitere 5.400 sollen in andere europäische Länder verlegt werden, wie Verteidigungsminister Mark Esper am Mittwoch in Washington erklärte. Bislang hatte die US-Regierung von einem Abzug von rund 10.000 der etwa 36.000 Soldaten in Deutschland gesprochen.

Stützpunkt in Stuttgart besonders betroffen

Besonders betroffen sei der Standort Stuttgart in Baden-Württemberg, sagte Esper. US-General Tod Wolters präzisierte, das regionale Europa-Hauptquartier (Eucom) werde von der baden-württembergischen Landeshauptstadt ins belgische Mons verlegt.

Die Truppenverlegung soll Esper zufolge "so schnell wie möglich" geschehen, womöglich innerhalb von "Wochen". Der Minister erklärte, mit der Truppenverlegung würden die Nato und die Abschreckung gegenüber Russland gestärkt.

Zu bayerischen Stützpunkten hat sich Esper zunächst nicht geäußert. Der Südwestrundfunk hatte zuvor berichtet, dass auch die Standorte Vilseck (Lkr. Amberg-Sulzbach) und Grafenwöhr (Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab) betroffen seien.