Bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte

Am 1.1.2019 tritt das sogenannte Pflegepersonalstärkungsgesetz in Kraft. Eine bestimmte Mindestanzahl an Pflegekräften darf dann von den Kliniken nicht mehr unterschritten werden. Krankenpfleger hoffen auf Entlastung, Kliniken treiben Sorgen um.