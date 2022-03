"Besorgniserregend": Kontakt zu AKW Saporischschja abgebrochen

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach Tschernobyl auch die Verbindung zum größten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine, Saporischschja, verloren. IAEA-Chef Rafael Grossi teilte mit, dass die Datenverbindung zu den Überwachungsgeräten in Saporischschja ausgefallen sei. Der Grund sei noch unklar. Man sehe jedoch keine kritischen Auswirkungen, hieß es dazu von der Behörde.

Zuvor bereits Kontaktabbruch zu Tschernobyl

Vergangene Woche hatten russische Truppen das Atomkraftwerk Saporischschja attackiert und eingenommen. Dabei kam es auf dem Gelände zu einem Brand. Saporischschja ist das größte Atomkraftwerk in Europa.

Zuvor hatte die IAEA gewarnt, dass sie die Verbindung zu den Überwachungssystemen in der ebenfalls von russischen Truppen eroberten Atomruine von Tschernobyl verloren habe. Später teilte die Behörde mit, dass sie von der Ukraine die Information erhalten habe, dass es einen Stromausfall gegeben hatte. Sie sehe "in diesem Fall keine kritischen Auswirkungen auf die Sicherheit".

Verbindungsverlust zu Atomstandorten "besorgniserregend"

Der Verbindungsverlust zu den beiden Atomstandorten sei jedoch besorgniserregend. "Die Fernübertragung von Daten aus den IAEA-Überwachungsanlagen an Nuklearstandorten auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Überwachungsmaßnahmen", erklärte Grossi. Die Datenleitungen "ermöglichen es uns, Kernmaterial und Aktivitäten an diesen Standorten zu überwachen, wenn unsere Inspektoren nicht anwesend sind".

IAEA-Chef Grossi wird heute auch an den russisch-ukrainischen Verhandlungen in Antalya teilnehmen. "Ich hoffe, dass wir in der dringenden Frage der Gewährleistung der Sicherheit der ukrainischen Atomanlagen vorankommen werden", schrieb er auf Twitter.