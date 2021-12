Bund und Länder planen Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte

Auf von Corona genesene und vollständig geimpfte Bundesbürger könnten unmittelbar nach Weihnachten strengere Kontaktbeschränkungen zukommen: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten am Dienstagnachmittag über mögliche schärfere Corona-Regeln, um steigende Infektionszahlen durch die ansteckendere Omikron-Variante zu verhindern.

Scholz zeigte sich am Rande einer Rom-Reise davon überzeugt, dass sich Bund und Länder auf Begrenzungen für private Kontakte auch von Geimpften und Genesenen einigen werden. Der neu eingesetzte Corona-Expertenrat hatte die Bundesregierung mit Blick auf Omikron eindringlich zum Handeln aufgerufen. Die Experten warnen auch vor einer extremen Belastung des Gesundheitssystems und der gesamten kritischen Infrastruktur des Landes, sollten viele Menschen zeitgleich krank werden oder in Quarantäne müssen.

Vorschlag: Treffen von maximal zehn Personen erlaubt

In einer Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel, die BR24 vorliegt, heißt es: "Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten." Der Entwurf schlägt daher vor, dass sich vom 28. Dezember an nur noch maximal zehn Geimpfte und Genesene privat treffen dürfen – in Innenräumen und im Freien gleichermaßen. Kinder bis 14 Jahre seien davon ausgenommen. Die bayerische Staatsregierung setzte zuletzt bei Kontaktbeschränkungen mit der Altersgrenze von zwölf Jahren und drei Monaten strengere Maßstäbe an als die Bund-Länder-Beschlüsse. Dies könnte auch dieses Mal der Fall sein.

Laut Deutscher Presse-Agentur wurde die Vorlage mit Stand Montagvormittag vom Kanzleramt verschickt. Es handelt sich demnach nur um einen Zwischenstand. Sollten diese Kontaktbeschränkungen am Dienstag beschlossen werden, hätte dies eine deutliche Verschärfung gegenüber der aktuellen Regelung in Bayern zur Folge: Aktuell sind außerhalb der Gastronomie Treffen von maximal 50 Geimpften und Genesenen in geschlossenen Räumen sowie 200 unter freiem Himmel erlaubt. Ausgenommen sind lediglich Kinder, die noch nicht zwölf Jahre und drei Monate alt sind.

Beschränkungen für Ungeimpfte bleiben

Bei den ohnehin schon strengen Regeln für alle Treffen, an denen mindestens ein weder Geimpfter noch Genesener teilnimmt, soll es laut Beschlussvorlage bleiben: Zu den Angehörigen eines Hausstands dürfen in einem solchen Fall höchsten zwei weitere Menschen aus einem weiteren Haushalts hinzukommen.

Die 2G- oder 2-plus-Regeln (Zugang nur für Geimpfte und Genesene - bei "plus" zusätzlich mit negativen Test) in Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Gastronomie und vielen Geschäften sollen weiter konsequent umgesetzt werden.

Appell: Testen und Begrenzen

Vorgesehen ist dem Papier zufolge auch ein eindringlicher Appell an die Bevölkerung, "die Weihnachtsfeiertage verantwortungsbewusst zu begehen". Die Zahl der Kontakte bei Familienfeiern solle eigenverantwortlich begrenzt werden und die Regeln zum Abstandhalten sollten eingehalten werden. "Auch die üblichen Hygienemaßnahmen, das Maskentragen und das regelmäßigen Lüften sollten selbstverständlich sein."

Aufgerufen werden soll zudem dazu, sich vor Treffen mit Menschen aus anderen Haushalten vorsorglich zu testen. Das gelte auch für Geimpfte. Auch der Appell an die Bürger, so schnell wie möglich eine Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen, soll erneuert werden.

Ein Verbot von Ansammlungen und Feuerwerk auf publikumsträchtigen Plätzen hatten Bund und Länder schon beschlossen. Auch der Verkauf von Pyrotechnik ist generell verboten. Daran werden Bund und Länder in ihrem Beschluss möglicherweise noch einmal erinnern.

Beschränkungen für Freizeit, Kultur und Sport

Die Vorlage für den Bund-Länder-Gipfel schlägt darüber hinaus weitergehende Beschränkungen vor. Vorgeschlagen wird zum Beispiel, Clubs und Diskotheken in Innenräumen zu schließen – das ist in Bayern schon vor Wochen geschehen.

Deutlich eingeschränkt werden sollen dem Papier überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen. Hier enthält die Passagen im Klammern – wie bei umstrittenen Punkten üblich. Denkbar sind demnach Zuschauer-Obergrenzen, aber auch Absagen der Veranstaltungen sowie Sportevents ohne Publikum. Auch in diesem Punkt hat Bayern bereits jetzt schärfere Regeln als mehrere andere Bundesländer: Im Profisport gibt es jetzt schon Geisterspiele, Weihnachtsmärkte sind verboten, bei Kultur- und Freizeitangeboten ist trotz 2G plus eine maximale Auslastung von 25 Prozent erlaubt.

Schärfere Regeln in den Ländern möglich

Laut Beschlussvorlage soll es sich erneut um "bundesweit einheitliche Mindeststandards" handeln – die Bundesländer können also auch schärfere Maßnahmen anordnen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte heute nach einer CSU-Vorstandssitzung an, Bayern werde "nicht vorpreschen" und verwies auf die sinkenden Infektionszahlen im Freistaat. Die Staatsregierung werde allerdings die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz umsetzen.

Vorerst wohl kein Lockdown

Ein echter Lockdown wie beispielsweise in den Niederlanden zeichnet sich aktuell somit nicht ab. Entsprechende Lockdown-Maßnahmen sind in Deutschland zunächst nicht geplant. Einen harten Lockdown noch vor Weihnachten hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ausgeschlossen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprach sich grundsätzlich gegen flächendeckende Schließungen von Geschäften, Gaststätten oder Schulen aus: "Wir wollen keine pauschalen Schließungen von Schulen, wir wollen auch keine pauschale Schließung von Gastronomie, Hotellerie und Handel", sagte er in Berlin.

Wie Scholz sprach sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für ein Nachschärfen der Corona-Maßnahmen aus. Kontakte müssten auch für Geimpfte in Innenräumen reduziert werden. Es werde noch nicht alles lahmgelegt werden, "aber wir müssen sicherlich nachschärfen in den Maßnahmen". Mit einem Lockdown, in dem auch Schulen und Kitas geschlossen und Kulturveranstaltungen gestrichen würden, solle man nicht leichtfertig umgehen, betonte er. "Wenn wir schlau sind, dann machen wir differenzierte Maßnahmen."

"Notfallplan" soll verabschiedet werden

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU), mahnte im Ersten, die Omikron-Variante erfordere "absolute Wachsamkeit". Die Spitzenrunde am Dienstag solle einen "Notfallplan" verabschieden, um das Land "weiter am Laufen zu halten", wenn sehr viele Menschen zeitgleich am Coronavirus erkranken sollten.

Der Beschlussentwurf enthält daher auch die Forderung an die "Betreiber kritischer Infrastrukturen", ihre "jeweiligen betrieblichen Pandemiepläne umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können". Hierzu gehörten unter anderem Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung und die entsprechende Logistik.

(Mit Material von dpa, AFP und Reuters)