Beschämend - Österreichs Haltung zum Thema Afghanistan

Tags darauf, am Montag dieser Woche – zu diesem Zeitpunkt gingen die Bilder einer startenden US-Transportmaschine auf dem überfüllten Rollfeld von Kabul um die Welt, an deren Außenwände sich Menschen klammerten – offerierte der Innenminister eine neue österreichische Option: Abschiebezentren in den unmittelbaren Nachbarstaaten Afghanistans aufzubauen, in Länder etwa wie Usbekistan, Tadschikistan oder Pakistan oder Iran, die seit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan Ende der 70er Millionen von Flüchtlingen bereits aufgenommen haben. ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg sekundierte mit der Aussage, dass es Fakt sei, dass Österreich weiterhin „Staatsbürger aus Afghanistan“ abschiebe, derzeit eben in sogenannte sichere Drittstaaten.