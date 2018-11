Beschäftigte leisteten 2017 über zwei Milliarden Überstunden

Die Beschäftigten in Deutschland haben 2017 mehr als 2,1 Milliarden Überstunden geleistet. Dabei wurde nur die Hälfte der Mehrarbeit vergütet. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet.

Im Vergleich zu 2016 haben die Überstunden damit um knapp 13 Prozent zugenommen. Noch mehr Überstunden hatten die Deutschen zuletzt im Jahr 2007 angehäuft. Im ersten Halbjahr 2018 lag die Zahl der Überstunden laut einer Erhebung des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bereits bei knapp 1,1 Milliarden.

Jeder Fünfte arbeitet unter der Niedriglohnschwelle

Was auch aus der Anfrage hervorgeht: jeder Fünfte in Deutschland arbeitete im vergangenen Jahr unterhalb der Niedriglohnschwelle. Das sind weniger als zwei Drittel des mittleren Stundenlohns. Bei den Frauen liegt sogar jede Vierte unter dieser Schwelle. In Ostdeutschland ist es jeder Dritte. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

In Bayern arbeitet insgesamt jeder Sechste für weniger als 2.226 Euro brutto im Monat.

DGB spricht von "Lohndiebstahl"

DGB-Chef Reiner Hoffmann warnte vor einem hohen gesundheitlichen Risiko für die Beschäftigten. Angesichts der vielen unbezahlten Überstunden sprach er von Lohndiebstahl.

Die Linken-Arbeitsmarktpolitikerin Jessica Tatti bezeichnete die aktuellen Zahlen als "skandalös". Sie zeigten, dass sich viele Arbeitgeber auf dem Rücken ihrer Beschäftigten bereicherten, so Tatti.

Ähnlich äußerte sich die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele: "Es darf nicht sein, dass immer mehr Menschen trotz Arbeit arm sind und nicht in gesicherten Verhältnissen leben können", sagte sie. Bentele forderte einen Mindestlohn von mehr als zwölf Euro in der Stunde.