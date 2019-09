Bernd Fitzenberger ist neuer Direktor des IAB

In den vergangenen Jahren hatte der 56-jährige Volkswirt Lehrstühle an den Lehrstühle u.a. an den Universitäten in Dresden, Mannheim, Frankfurt am Main und an der Humboldt-Universität inne. Nun ist er neuer Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Stellvertretender Direktor bleibt der Volkswirt Ulrich Walwei. Er ist seit Juni 2002 Vizechef des IAB und leitete das Institut nach dem Ruhestand von Joachim Möller ein Jahr lang kommissarisch.

Experte für Arbeitsökonomik

Zu Fitzenbergers zentralen inhaltlichen Forschungsgebieten gehört die Arbeitsökonomik, darunter die Arbeitsmarktpolitik und die Berufliche Bildung. Themen seiner jüngsten Forschungsarbeiten sind beispielsweise Fragen der regionalen und beruflichen Mobilität, der Berufsorientierung und Verteilungsfragen. Die Ökonometrie, die als Teilgebiet der Ökonomie mit mathematisch-statistischen Verfahren arbeitet, beispielsweise die Arbeit mit empirischen Daten und die Durchführung kausaler Wirkungsanalysen, bildet den methodischen Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit.