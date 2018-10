Berliner Verwaltungsgericht ordnet Diesel-Fahrverbote an

Das Berliner Verwaltungsgericht hat Fahrverbote für Diesel-Kfz auf einigen Strecken in der Hauptstadt angeordnet. In elf Straßenabschnitten müssten die Fahrverbote im kommenden Frühjahr zwingend umgesetzt werden, urteilte das Gericht am Dienstag in Berlin. Dies gelte für Fahrzeuge mit Motoren der Abgasklassen Euro 1 bis Euro 5.

Von Aachen bis Frankfurt: Immer mehr Fahrverbote in Deutschland

Damit ist die Hauptstadt die vorerst letzte in einer Kette von Städten, in denen die zuständigen Gerichte auf Antrag der Deutschen Umwelthilfe Fahrverbote angeordnet haben. Dazu zählen unter anderem Stuttgart und Frankfurt. Die Hansestadt Hamburg hat bereits einige Straßenzüge gesperrt.

Die nächste Gerichtsverhandlung zum Thema ist am 24. Oktober in Mainz. Im November und Dezember folgen Bonn, Köln, Essen, Gelsenkirchen, Darmstadt und Wiesbaden.

"Dicke Luft" auch in Bayern

Der Bund Naturschutz forderte zuletzt Fahrverbote auch für bayerische Städte, in denen die Stickoxid-Grenzwerte überschritten werden. In Frage kämen nicht nur "Luftproblemstädte" wie München - seit Februar deutscher Spitzenreiter in Sachen Stickstoffdioxid-Belastung - sowie Augsburg, Regensburg und Nürnberg. Auch in zahlreichen Mittelstädten wie Aschaffenburg und Passau und selbst in einigen kleineren Orten wie Starnberg und Trostberg ist es Bund, Freistaat und Gemeinden bisher nicht gelungen, wirksam für saubere Luft zu sorgen.

Im Fall München hat die Justiz gegen den Freistaat im Januar bereits zum zweiten Mal ein Zwangsgeld verhängt, was die Landesregierungen aber wenig beeindruckte: wandert das Geld - es geht um 4.000 Euro - doch nur von einer Haushaltsstelle in eine andere. Deshalb prüfen die Richter im Münchner Verfahren mittlerweile Beugehaft für Beamte und Minister.

Umsetzung bis spätestens nächsten Sommer

Das Land Berlin hat dem Urteil zufolge bis zum kommenden März Zeit, um die Anordnung zu beschließen. Weitere zwei bis drei Monate räumte das Gericht der Berliner Verwaltung ein, um die Fahrverbote auch tatsächlich umzusetzen. Ausnahmen von den Fahrverboten für Anwohner und Handwerker müssten allerdings geprüft werden.