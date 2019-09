vor 29 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Berliner Pandababys wachsen und gedeihen

Pandadame Meng Meng hatte die beiden Bären am 31. August in Berlin zur Welt gebracht. Laut Zoodirektor Knieriem kümmert sie sich liebevoll um die beiden. Für die Öffentlichkeit sind die kleinen Pandas aber erst in zwei bis drei Monaten zu sehen.