Berliner CDU stimmt für Regierungskoalition mit der SPD

Zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sieht es nun nach einem schwarz-roten Bündnis aus. Nach der SPD haben nun auch auf einem Parteitag die CDU-Delegierten dem gemeinsamen Koalitionsvertrag zugestimmt. Die SPD hatte bereits am Sonntag den Weg für das Bündnis frei gemacht - wenn auch nicht so deutlich wie die CDU. In einer Mitgliederbefragung votierten 54,3 Prozent bei der Berliner SPD für den Vertrag.

Weg frei für CDU-Landeschef Kai Wegner als neuer Bürgermeister von Berlin

Am Mittwoch wollen die Spitzen des neuen Regierungsbündnisses den Koalitionsvertrag unterzeichnen. Am Tag darauf soll Kai Wegner zum neuen Regierungschef gewählt werden. Berlin habe den Wechsel gewählt, hatte der CDU-Landeschef bereits bei der Wahlparty seiner Partei erklärt. Wegner würde damit die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey ablösen. Giffey wäre damit gerade mal anderthalb Jahren als Regierende Bürgermeisterin im Amt gewesen. Bisher regiert in Berlin ein rot-grün-roter Senat. Wegner wäre nach seiner Wahl der erste Christdemokrat an der Spitze des Berliner Rathauses seit 2001. Allerdings gilt es als zweifelhaft, ob er bei seiner Wahl alle Stimmen von CDU und SPD erhält.

CDU klarer Wahlsieger

Die Christdemokraten gewannen die Wahl vom 12. Februar mit 28,2 Prozent deutlich. Die SPD landete mit 18,4 Prozent auf dem zweiten Platz - mit einem Vorsprung von nur 53 Stimmen vor den Grünen. SPD, Grüne und Linke hatten zwar bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar zusammen erneut eine Mehrheit erhalten. Die CDU jedoch sondierte anschließend mit beiden SPD und Grünen. Man entschied sich dann für Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Giffey soll auch der neuen Regierung angehören, als Senatsmitglied. Insgesamt wollen beide Parteien gleichberechtigt fünf Senatorinnen und Senatoren stellen.

Wegner stellt sein Team vor

Der designierte neue Regierende Bürgermeister Wegner hat bereits sein Team vorgestellt. Finanzsenator soll der langjährige Abgeordnete und Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers, werden; Bildungssenatorin die bisherige bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Katharina Günther-Wünsch. Das Justizressort soll die Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz, Felor Badenberg übernehmen. Sie war bislang in der Berliner Landespolitik nicht bekannt und ist auch nicht Mitglied der CDU. Für die Senatsverwaltung für Verkehr und Klimaschutz soll die stellvertretende Landesvorsitzende Manja Schreiner verantwortlich sein, wie Badenberg eine promovierte Juristin. Für das Kulturressort hat Wegner den Musikmanager Joe Chialo gewinnen können, der CDU-Mitglied, aber in der Berliner Landespolitik bisher noch ein unbeschriebenes Blatt ist.