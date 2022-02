Berlinale-Chefin: Festival wichtig für Film und Publikum

Statt dicht gedrängter Fans am roten Teppich und den Absperrungen vor dem Berlinale Palast am Potsdamer Platz – eher traurige Leere und gedämpfte Stimmung. Die 72. Internationalen Filmfestspiele in Berlin, wollen mit der Corona-Ausgabe trotzdem bewusst ein Zeichen für den Kulturbetrieb setzen.

Filmfest findet statt, Film-Messe nur online

Nach der zweigeteilten Ausgabe im vergangenen Jahr mit einer reinen Online-Sichtung für Jury und Presse im Frühjahr und einer Sommerausgabe mit Publikumsvorstellungen wollte man von Seiten der Veranstalter trotz hoher Inzidenzen heuer nicht erneut ins Netz ausweichen.

Das Festival sei "in erster Linie eine Filmvorführung. Und die kann man ja unter diesen Pandemie-Bedingungen sehr hygiene- und abstandskonform gestalten", so Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek im BR24-Interview der Woche. Die Film-Messe European Film Market hingegen findet nur online statt.

Hohe Sicherheitsstandards für Publikum und Mitwirkende

Der Entscheidung für die Durchführung, so Rissenbeek, gingen intensive Beratungen mit dem Berliner Senat, den Gesundheitsbehörden und dem Bund voraus: "Wir haben gesagt, die Kinos haben auf hier in Berlin, es sind Zuschauer, die auch Filme sehen wollen und wir möchten ein Format für das Festival finden, bei dem wir die Gesundheitsprinzipien als ersten Maßstab haben, aber dann auch die Möglichkeit dem Publikum geben wollen, sich neue Filme aus dem Berlinale-Programm anzusehen."

So werden Kinos zum Beispiel nur mit 50 Prozent belegt und für die Gäste gilt 2Gplus und Maske. Auf Empfänge, Partys und andere Rahmenveranstaltungen, die zu einer größeren Mobilität in der Stadt führen, verzichten die Veranstalter.

Erneute Zweiteilung des Festivals unmöglich

Die Filmfestspiele in Venedig fanden im Sommer 2020 und im Sommer 2021 statt. Das Festival von Cannes hatte die Veranstaltung nach dem Ausfall 2020 auf den Juli verlegt und es mit rigiden Hygienemaßnahmen und Testungen durchgeführt.

Einen gewissen Druck, die Berlinale dieses Jahr durchzuführen habe es schon gegeben, sag Rissenbeek: Vor allem aber weil die Berlinale 2022 so gut wie fertig geplant war, als die Omikron-Variante ihre Wirkung entfaltet habe, und man den ausgewählten Filmen die versprochene Unterstützung nicht entziehen wollte. "Und der andere Aspekt war definitiv, dass wir wussten, dass eine Zweiteilung nicht noch mal möglich ist" fügte Rissenbeek hinzu.

Zwei deutsche Produktionen in der Konkurrenz um die Bären

Mariette Rissenbeek freut sich persönlich auf Isabelle Huppert, die mit einem Goldenen Ehrenbär ausgezeichnet wird und der eine Hommage gewidmet ist. Um die Goldenen und Silbernen Bären im Wettbewerb konkurrieren insgesamt 18 Filme, darunter zwei deutsche Produktionen, die in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden sind.

Amerikanische Filme mit großem Staraufgebot sucht man 2022 wie auch Partys, Empfänge oder Branchenveranstaltungen vergebens. Das allgemeine internationale Programm in den verschiedenen Reihen mit Filmen aus 69 Ländern ist im Vergleich zu den Vorjahren um ein Viertel verringert worden – insgesamt werden rund 250 Kurz- und Langfilme präsentiert.