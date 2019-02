Berlin: Viele Hinweise zur vermissten 15-jährigen Rebecca

Auf der Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca in Berlin sind inzwischen gut 60 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen neun Tage nach dem Verschwinden des Mädchens. Rebecca war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Ihre Familie hatte zuletzt die Suche auch über das Internet verstärkt. Unter dem Schlagwort #findbecci sind etwa auf Instagram Flugblätter zu sehen.

Am Montag tauchte Rebecca nicht in der Schule auf

Die 15-Jährige hatte die Nacht zum 18. Februar bei einer älteren Schwester verbracht. An dem Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort jedoch nicht. Die Wohnung der Schwester verließ das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr. In dem Fall hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, weil die Polizei nicht ausschließt, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen sein könnte.

Familie sucht über Instagram und Facebook

Die Familie der seit Tagen vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin verstärkt ihre Suche über das Internet. Bei Instagram und Facebook bittet eine Schwester von Rebecca seit Tagen um Hilfe. Am Dienstagnachmittag wollte sie Flugblätter am U-Bahnhof Rudow in Neukölln verteilen und forderte zur Unterstützung auf. Unter dem Hashtag #findbecci sind auch bei Instagram Flugblätter zu sehen. "Wenn ihr sie gesehen habt oder näheres wisst, meldet euch sofort", heißt es dort.