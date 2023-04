Berlin billigt Lieferung polnischer MiG-29-Kampfjets an Ukraine

Die Bundesregierung hat die Lieferung von fünf MiG-29-Kampfjets durch Polen an die Ukraine genehmigt. Wie das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, wurde ein entsprechender Wiederexportantrag Warschaus gebilligt. Nötig war die Genehmigung, weil die Flugzeuge ursprünglich aus Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR stammen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßte, dass die Bundesregierung bereits am selben Tag beschlossen habe, an dem Polen seinen Antrag eingereicht hatte. "Das zeigt: Auf Deutschland ist Verlass!", erklärte er.

Hilfe für die Ukraine: Polen sieht sich als Vorreiter

Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen. Bei der militärischen Unterstützung sieht sich Polen gern als Vorreiter und Antreiber anderer Staaten - so auch jetzt bei der Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen. Im Rahmen seiner Militärhilfe hatte Warschau Kiew bereits acht seiner in der Sowjetunion hergestellten MiG-29-Jets geliefert. Der polnische Präsident Andrzej Duda hatte Anfang April angekündigt, sein Land wolle der Ukraine "seine gesamte MiG-Flotte" aus etwa 30 Flugzeugen zur Verfügung stellen.

Reaktionen auf Antrag und Lieferung

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte nachdem der Antrag aus Warschau vorlag: "Das sollten wir auf alle Fälle genehmigen." Und: "Ich gehe mal davon aus, dass das Bundeskanzleramt da keine Herzrhythmusstörungen bekommt. Und wenn, werden wir sie unterstützen, dass das Herz wieder ruhig schlägt."

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch ist dagegen strikt gegen die Lieferung von MiG-Kampfjets machte der Bundesregierung schwere Vorwürfe. "Das ist eine fatale Fehlentscheidung", erklärte er am Donnerstag in Berlin. "Die Bundesregierung überschreitet die nächste selbst gezogene rote Linie." Er betonte, noch bei einer Befragung im Bundestag im Januar habe Bundeskanzler Olaf Scholz die Lieferung von Kampfjets faktisch ausgeschlossen. "Die Bundesregierung betreibt ein Verwirrspiel mit Parlament und Öffentlichkeit", kritisierte er.

Zwang zur Entscheidung in Berlin

Anfang der 2000er Jahre hatte Deutschland 22 MiG-29-Kampfjets, die die Bundeswehr nach dem Fall der Mauer von der NVA übernommen hatte, an Polen verkauft. Der Sicherheitsberater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, Jacek Siewiera, hatte Ende März gesagt, die polnische Luftwaffe habe heute noch etwa ein Dutzend davon. In den Verkaufsverträgen für Rüstungsgüter aus Deutschland ist in der Regel festgeschrieben, dass die Bundesregierung einer späteren Weitergabe zustimmen muss. Daher nun der Zwang zur Entscheidung in Berlin.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters