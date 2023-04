Artikel mit Audio-Inhalten

Berlin: Religion soll ordentliches Schulfach werden

In Berlin sind CDU und SPD bei den Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden. Die Hauptstadt steht vor einigen Veränderungen - auch was die Bildungspolitik betrifft. Religionsunterricht soll an Schulen ordentliches Wahlpflichtfach werden.