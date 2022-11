Bericht: Blockade wohl nicht Schuld am Tod von Radfahrerin

Ein von Klimaaktivisten verursachter Stau am Montag in Berlin hatte offenbar keinen Einfluss auf die Versorgung einer schwer verletzten Radfahrerin. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf einen internen Vermerk der Berliner Feuerwehr.

Radfahrerin von Betonmischer überrollt

Die Radfahrerin war am Montag von einem Betonmischer überrollt worden. Ein spezieller Rettungswagen, der den Lkw anheben sollte, damit die Frau geborgen werden konnte, kam wegen eines Staus, den Klimaaktivisten ausgelöst hatten, einige Minuten zu spät am Unfallort an.

Im Stau steckengebliebenes Rettungsfahrzeug war nicht vonnöten

Die Notärztin, die die Frau versorgte, entschied der SZ zufolge frühzeitig, dass der Lkw selbst vom eingeklemmten Bein der Radfahrerin herunterfahren sollte. Das im Stau stehende Spezialfahrzeug der Feuerwehr zum Anheben des Betonmischers war demnach nicht nötig. Dies gehe aus einem internen Vermerk der Feuerwehr hervor. Demnach habe die Ärztin, die durch den Stau nicht behindert wurde, zwar kurz erwogen, den Betonmischer anheben zu lassen. Das "hätte aber wohl länger gedauert wie auch die medizinische Situation verschlechtert", zitierte die Zeitung aus dem Vermerk. Die Berliner Feuerwehr wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Existenz des Vermerks auf Anfrage am Freitag nicht.

Die 44-Jährige Radfahrerin wurde nach dem Unfall für hirntot erklärt und ist am Donnerstagabend gestorben. Kritiker hatten die Straßenblockade der Klima-Aktivisten für den Tod der Frau mitverantwortlich gemacht.

Klima-Aktivisten kritisieren Presse - Journalisten-Verband dementiert

Die Klimaschutzaktivisten der Letzten Generation hatten zuvor scharfe Kritik an den Medien geübt und weitere Proteste angekündigt. Seit Montag breche "eine Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze über uns hinein, erklärten sie. Dass die Radfahrerin im Straßenverkehr verunglückt sei, sei furchtbar. "Wir sind bestürzt und in Trauer." Doch die mediale Öffentlichkeit instrumentalisiere den Unfall.

Der Deutsche Journalisten-Verband wies diese Kritik zurück. "Ich sehe keine Hetze in der Berichterstattung", sagte Sprecher Hendrik Zörner der Nachrichtenagentur AFP. Die Letzte Generation müsse sich gefallen lassen, dass über den Unfall in den Medien berichtet werde. Dass es jetzt eine "kritische Kommentierung" der Proteste sowohl in den klassischen als auch sozialen Medien gebe, könne nicht verwundern. Denn der Unfall sei ein "Ereignis, das polarisiert".

Bundesregierung kritisiert extreme Klimaproteste

Die Bundesregierung hat aus diesem Anlass extreme Formen des Klimaprotests als "nicht zielführend" kritisiert. Die Grenze des legitimen Protests sei dann erreicht, wenn die Gefährdung von Menschenleben in Kauf genommen werde, erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Protestformen, die Menschen gefährden, sind falsch." Sein Parteikollege Anton Hofreiter forderte in der "Augsburger Allgemeinen", die Umstände des Unfalls müssten "lückenlos aufgeklärt werden". "Wenn Protestaktionen dazu führen, dass die Sicherheit oder das Leben von Menschen gefährdet werden, ist das schlichtweg nicht akzeptabel", sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang.

"Der Zweck heiligt nicht die Mittel", sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Stephan Thomae, der Zeitung. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sagte laut Vorabmeldung im "Spiegel" zu den Protesten der Letzten Generation, diese "rechts- und sinnwidrigen Aktionen" seien "weder kreativ, noch dienen sie der Sache."

Auch die Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer sieht die Aktionen kritisch. Ziviler Ungehorsam stehe und falle mit dem Wort zivil, sagte sie im ZDF-"heute journal". "Es ist gewaltfrei, und Menschen sollten dabei nicht gefährdet werden".

Sitzblockaden durch Klima-Aktivsten in Berlin fortgesetzt

Die Berliner Klimademonstranten haben ihren Protest mit Straßenblockaden fortgesetzt. Insgesamt zehn Menschen hätten sich an den Aktionen beteiligt, sieben davon seien am Asphalt festgeklebt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Protestgruppe "Letzte Generation" veröffentlichte bei Twitter Fotos zu den Aktionen und schrieb: "Wir setzen die Blockaden in #Berlin fort." Zugleich bat sie: "Habt Courage. Unterstützt uns!".

Mit Material von dpa und AFP