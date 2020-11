Berlin: Ein Schwerverletzter bei Brand in U-Bahnhof

Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar

Es waren rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz, am Morgen waren es noch 15. Laut Feuerwehr war auch das THW im Einsatz.

Das Feuer sei zunächst in einem Geschäft an dem U-Bahnhof ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet – unter anderem bis ins Dach der Station, welches dann von den Feuerwehrleuten aufgesägt werden musste. In der Nacht war bereits klar, dass mindestens drei Läden von den Flammen betroffen waren. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren noch unklar.

Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte

Ein Mann aus einem Laden wurde schwer verletzt und mit Verbrennungen in eine Klinik gebracht. Drei Leichtverletzte hatten Rauchvergiftungen, einer kam deswegen in ein Krankenhaus.

In einem nahen Wohngebiet seien Anwohner gewarnt worden. Einige hätten ihre Wohnungen verlassen. "Hier ist schon eine ziemliche Geruchsbelästigung durch den Rauch", sagte der Feuerwehrsprecher vor Ort.

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die U-Bahnlinie U3 zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke unterbrochen. Laut BVG wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.