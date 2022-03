Berichten über den Krieg - Reporter vor Ort in der Ukraine

Etwa 25 deutsche Journalistinnen und Journalisten sind derzeit vor Ort in der Ukraine. Wie viele genau, lässt sich schwer sagen, weil es sich ständig ändert. Offizielle Angaben gibt es keine, denn es besteht keine Akkreditierungspflicht. Hinzu kommen Kameraleute und Fotografen.

Erstaunlich gut aufgestellt sind die privaten Sendergruppen, hat der Medienjournalist Daniel Bouhs für das NDR-Medienmagazin ZAPP recherchiert. RTL und n-tv haben zusammen drei Reporterinnen und Reporter in der Ukraine, Axel Springer für "Bild" und "Welt" sieben. Auch der "Spiegel" ist stark vertreten, mit fünf Mitarbeitenden. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hält sich bedeckt, was die Zahl der Reporterinnen und Reporter im Land angeht. Man habe welche, sage aber nicht wie viele, aus Sicherheitsgründen.

Kritik an öffentlich-rechtlichen Sendern

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sah es in den vergangenen Tagen anders aus: Die Deutsche Welle, der Auslandsrundfunk, hatte drei Reporterinnen und Reporter im Land, dazu noch englischsprachige Kollegen. Das ZDF hatte zwei – die ARD mit Ina Ruck zu Kriegsbeginn eine Journalistin in der Ukraine. Sie kehrte ins ARD-Studio Moskau zurück, weshalb die ARD zeitweise im Kriegsgebiet nur noch mit Ortskräften und einer freien Journalistin vertreten war. Die ARD-Korrespondenten berichteten über den Krieg aus Moskau oder aus den angrenzenden Ländern Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei. Daran gab es in vielen Medien Kritik.

Für die Sicherheit der Berichterstattenden sorgen

Die ARD-Verantwortlichen äußern sich offiziell dazu nicht, arbeiten aber daran, wieder mehr Berichterstatter ins Land zu schicken; einer ist schon dort. Doch die Lage ist nicht so einfach, denn es müssen sich Menschen finden, die in ein gefährliches Kriegsgebiet gehen wollen. Und dann sind die Hürden hoch: Es geht unter anderem darum, Kolleginnen und Kollegen zu versichern. Dafür braucht es ein spezielles Sicherheitstraining für Kampfeinsätze. Es gab zum Beispiel einen Kollegen, der in sozialen Netzwerken ganz offen schrieb, er würde gerne in die Ukraine gehen – ihm fehlte zum Beispiel aber dieses Sicherheitstraining. Die Sache ist also komplizierter, als sie von außen wirken mag.