Nur eine Minute nach dem Anschlag hat die Polizei den Hauptverdächtigen erschossen. Bei der Schiesserei sind mit dem Schützen vier Menschen umgekommen, darunter ein sechsjähriger Junge. 15 Menschen wurden verletzt. Zu den Motiven des Schützen gab es noch keine Angaben.

Weiterer Tatverdächtiger soll noch auf der Flucht sein

Zeugen hätten von einem zweiten Schützen berichtet, doch sei unklar, ob dieser ebenfalls das Feuer eröffnet habe, so die Polizei weiter. Hubschrauber suchen das Gebiet ab. Maximo Rocha hat mit seiner Familie das Volksfest besucht. Er sagt dem Lokalsender NBC Bay Area in San Francisco, die Schüsse seien auf der Gourmet-Meile abgefeuert worden, wo es viele dutzend Essenstände gibt:

"Ich habe mindestens 15 bis 20 Schüsse gehört. Ich dachte erst, es handelt sich um ein Feuerwerk. Wir haben uns gefragt, um was es sich da für eine Waffe handelt." Augenzeuge Maximo Rocha

Julissa Contreras will den Schützen gesehen haben. Sie sagt, es habe sich um einen Mann weißer Hautfarbe gehandelt, der Anfang oder Mitte 30 gewesen sei.

"Er trug eine Mütze, Sonnenbrille und Tarnbekleidung. Ich bin mir nicht sicher, was für eine Waffe es genau war, ich glaube aber, dass es ein halbautomatisches Gewehr war." Augenzeugin Julissa Contreras

Der Polizei nach trug der Schütze Tarnkleidung und benutzte ein halbautomatisches Gewehr.

Traditionelles Volksfest

Aus dem gesamten Silicon Valley Rettungskräfte aus dem Silicon Valley sind nach Gilroy zusammengezogen worden. Im benachbarten Fußballstadion werden Verletzten behandelt.

Das Gilroy Garlic Festival findet immer am letzten Juli Wochenende statt. Gilroy ist in den USA für seinen Knoblauchanbau bekannt. Zum Garlic Festival kommen jedes Jahr mehrere tausend Besucher vor allem aus dem nachbarten Silicon Valley und der Bay Area. Die Schüsse soll kurz vor Ende Volksfest gefallen sein, am späten Nachmittag.