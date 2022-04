Berichte über Massengräber bei Mariupol mit Tausenden Toten

Ukrainische Medien haben am Donnerstagabend Satellitenaufnahmen veröffentlicht, die Massengräber in Manhusch zeigen sollen. Russische Soldaten sollen hier Tausende Bewohner der seit Wochen umkämpften Stadt Mariupol verscharrt haben. Unabhängig lassen sich die ukrainischen Angaben nicht überprüfen.

Die Bilder sollen den Angaben zufolge ähnlich sein wie jene in Butscha bei Kiew, wo nach dem Abzug russischer Soldaten Hunderte Leichen gefunden worden waren.

Bürgermeister vergleicht Putin mit Hitler

Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Bojtschenko, vergleicht angesichts der Bilder die russischen Soldaten mit SS-Einheiten, die im September 1941 in der Schlucht von Babyn Jar bei Kiew Zehntausende Juden erschossen haben. Der Stadtrat von Mariupol zitiert den Bürgermeister in einem Telegram-Post mit den Worten: "Damals tötete Hitler Juden, Roma und Slawen. Und jetzt vernichtet Putin Ukrainer. Er hat in Mariupol schon Zehntausende Zivilisten getötet." Das erfordere eine entschlossene Reaktion der gesamten Welt. "Wir müssen diesen Völkermord stoppen, mit allen Mitteln, die möglich sind", fordert der Bürgermeister.