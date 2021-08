Berichte über Hinrichtungen: Verzweiflung in Kabul wächst

Am Flughafen in der Hauptstadt Kabul liegen die Nerven blank. Tausende Afghanen und ausländische Staatsbürger hoffen immer noch auf eine Gelegenheit, sich nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban mit westlichen Flügen in Sicherheit zu bringen. Die Taliban sind inzwischen offenbar auf der Suche nach vermeintlichen Kollaborateuren.

In einem vertraulichen vierseitigen Bericht des RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses, der für die Vereinten Nationen erstellt wurde und der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, dem größten Risiko seien Menschen ausgesetzt, die wichtige Positionen im Militär, der Polizei oder anderen Ermittlungsbehörden eingenommen hatten.

"Standrechtliche Hinrichtungen"

Die Beteuerungen der Taliban, keine Vergeltungsaktionen vornehmen zu wollen, hält RHIPTO-Leiter, Christian Nellemann, nicht für glaubhaft. "Sie versuchen einfach, die Leute an Ort und Stelle zu halten, um sie festnehmen zu können", so Nellemann.

Mehrere Vertreter der bisherigen afghanischen Regierung werden einem lokalen Medienbericht zufolge vermisst. Der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) liegen nach eigenen Angaben Berichte über "standrechtliche Hinrichtungen" durch die Taliban vor. Bei den mutmaßlichen Opfern handele es sich um frühere afghanische Regierungsmitarbeiter und Sicherheitskräfte, sagte die Vizedirektorin für HRW in Asien, Patricia Gossman.

Lage am Flughafen bleibt chaotisch

Trotz aller Gefahren hielt der Ansturm von Menschen, die auf das Flughafengelände in Kabul gelangen wollen, den fünften Tag in Folge an. Taliban-Kämpfer feuerten am Eingang zum zivilen Teil des Flughafens in die Luft und schlugen mit Peitschen, um die Leute zu vertreiben, wie ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Am Flughafen gibt es einen zivilen und einen militärischen Bereich. Die Menge am Zugang zum militärischen Teil sei groß und unberechenbar, berichtete ein Reporter des US-Senders CNN. Bilder zeigten, wie US-Soldaten in die Luft schossen, um die Menschen zurückzudrängen.

Biden: "Wir bringen euch heim"

US-Präsident Joe Biden hat angesichts des andauernden Chaos auf dem Kabuler Flughafen allen Amerikanern, die noch in Afghanistan sind, versprochen: "Wir bringen euch heim." Die USA seien auch entschlossen, alle Afghanen zu evakuieren, die sie unterstützt hätten, versicherte er. Außerdem werde man den Einsatz von Soldaten prüfen, um Menschen für eine Evakuierung zum Flughafen von Kabul zu bringen.

Die USA haben nach Darstellung Bidens seit dem 14. August etwa 13.000 Menschen aus Afghanistan evakuiert. Dazu kämen weitere auf zivilen Flügen. Gegenwärtig seien fast 6.000 US-Soldaten in Afghanistan. Es werde nun geprüft, wie viele US-Bürger noch im Land seien, sagt Biden weiter.

Humanitäre Hilfe nur unter "starken Bedingungen"

Zudem erklärte der US-Präsident, dass eine Fortsetzung der humanitären Hilfe für Afghanistan von "starken Bedingungen" abhängig sei. Die Taliban bräuchten die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft, um das Land finanziell über Wasser zu halten.

Künftige US-Hilfen sollten davon abhängen, wie gut die Taliban die Afghanen behandeln, insbesondere die Frauen und Mädchen, wie Biden betonte. Er werde sich gemeinsam mit den Verbündeten und der internationalen Gemeinschaft dafür einsetzen, die Taliban dahingehend unter Druck zu setzen.

Die USA wollen eigentlich bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan abschließen. Vom Schutz durch die derzeit 5.200 US-Soldatinnen und -Soldaten hängen aber die Evakuierungseinsätze anderer Streitkräfte wie der Bundeswehr ab.

Biden geht davon aus, dass zwischen 50.000 und 65.000 Menschen von den USA in Sicherheit gebracht werden wollen. Möglicherweise bleiben auch über Ende August hinaus US-Truppen in Kabul – sicher ist das nicht.

Baby-Video geht viral

Auf einem Videoclip, der sich am Freitag in sozialen Medien und in US-Medien verbreitete, war zu sehen, wie aus einer Menschenmasse ein Baby über eine Mauer mit Stacheldraht an US-Militärs übergeben wurde. Ein Soldat packte das Baby am rechten Arm und reichte es an Kollegen weiter.