Gaskrise: Habeck ruft Alarmstufe aus

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Nach der Drosselung russischer Gaslieferungen hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. "Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung", sagte Habeck in Berlin. Daher sei es erforderlich, die Alarmstufe auszurufen. "Gas ist von nun ein knappes Gut in Deutschland." Dies sage er, obwohl oder gerade weil die Versorgungssicherheit aktuell noch gewährleistet sei. Um im Winter voll Speicher zu haben, müsse jetzt der Gasverbrauch reduziert werden. Die aktuelle Lage dürfe "uns nicht in einer falschen Sicherheit" wiegen.

Laut Habeck sollen Versorgungsunternehmen vorerst noch keine Möglichkeit erhalten, ihre Gaspreise nach dem Energiesicherungsgesetz sofort zu erhöhen. Die Lage solle erst einmal weiter beobachtet werden. Die höheren Preise würden aber bei Verbrauchern und Unternehmern ankommen. "Die Preisweitergabe erfolgt Schritt für Schritt." Der Minister sprach von einer "extremen Belastung" für viele Menschen und viele Unternehmer.

Konsequenzen für Unternehmen und Verbraucher möglich

Anders als die bisher geltende Frühwarnstufe könnte die Alarmstufe für Unternehmen und Verbraucher erhebliche Konsequenzen mit sich bringen, wenn Versorger ihre höheren Einkaufspreise direkt an ihre Kunden weiterreichen könnten. Dafür wurde im Energiesicherungsgesetz im Mai eine neue Preisanpassungsklausel geschaffen. Das ist aber kein Automatismus. Die Klausel muss zuvor förmlich von der Bundesnetzagentur aktiviert werden.

Die Ausrufung der Alarmstufe ist darüber hinaus eine Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne der Bundesregierung, dass vermehrt Kohle-Kraftwerke wieder ans Netz geholt werden sollen, um Erdgas bei der Stromproduktion einzusparen. Das entsprechende Gesetz soll am 8. Juli den Bundesrat passieren.