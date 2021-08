Berichte: Erneut Explosion in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul soll es erneut eine Explosion gegeben haben - nahe dem Flughafen Kabul. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Laut AFP sagte ein Beamter der ehemaligen afghanischen Regierung, die Explosion am Sonntagnachmittag (Ortszeit) sei von einer Rakete verursacht worden, die nach ersten Informationen "ein Haus getroffen" habe. Reuters zufolge berichteten Augenzeugen von einer Explosion nahe dem Flughafen. Fernsehbilder zeigen, wie schwarzer Rauch aufsteigt.

Offenbar ein Kind getötet

Laut dpa wurde bei der Attacke ein Kind getötet worden. Zunächst bekannte sich niemand zum Angriff. Der Vorfall fällt in die Abschlussphase der US-Evakuierungen von amerikanischen Staatsbürgern und Ortskräften. Die USA hatten erst am Samstag vor einer anhaltend hohen Anschlagsgefahr in Kabul gewarnt.

IS-Anschlag am Donnerstag forderte 100 Tote

Bereits am 26. August war die afghanische Hauptstadt von einer verheerenden Explosion erschüttert worden. Bei einem Anschlag durch einen Selbstmordattentäter kamen mehr als 100 Menschen, unter ihnen auch mehrere US-Soldaten, ums Leben. Zu dem Anschlag am 26. August bekannte sich der regionale Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).