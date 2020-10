Bericht zu Religionsfreiheit: Negativtrend bestätigt

"Gemessen an anderen Ländern sind wir auf der Insel der Glückseligen" - für Deutschland kann Markus Grübel vorsichtig Entwarnung geben, zumindest im Vergleich zu anderen Staaten rund um den Globus. Der CDU-Politiker ist Beauftragter der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit – ein Amt, das erst vor zwei Jahren eingerichtet wurde, nachdem sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt hatten.

Der mehr als 200 Seiten umfassende Bericht, den Grübel am Mittwoch vorstellte, ist dennoch bereits der zweite Lagebericht der Regierung zur globalen Religionsfreiheit. Und dass es um diese nicht gut bestellt ist, bestätigt sich darin einmal mehr. "In den letzten Jahren lässt sich ein Trend zu vermehrten Einschränkungen des Menschenrechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit erkennen", so das Fazit.

Christen weltweit am meisten betroffen

Besonders von Verletzungen ihrer Religionsfreiheit betroffen seien demnach Christen "als Angehörige der zahlenmäßig größten Glaubensgemeinschaft". Aber auch Gläubige anderer Religionen haben es laut dem Bericht schwer – abhängig vom Land und der politischen Gemengelage vor Ort: 30 Länder nimmt der Bericht einzeln in den Blick, von Afghanistan bis Vietnam.

Als eklatantes Beispiel greift der Beauftragte der Bundesregierung China heraus: Dort leide die muslimische Minderheit der Uiguren besonders unter den "zunehmenden Bestrebungen, insbesondere den Islam zu sinisieren", wie der Bericht festhält. Grübel fordert deshalb eine unabhängige Untersuchung und Berichterstattung über die Situation der uigurischen Minderheit in China, die zunehmend unterdrückt und zur Aufgabe ihrer Religion gezwungen werden.

Mehr antisemitische Straftaten in Deutschland

Im Vergleich dazu sei die Situation in Deutschland vergleichsweise entspannt, wobei der Bericht "regelmäßig" geführte Debatten etwa um das Kopftuch oder das religiöse Schächten anführt. Gleichzeitig verweist er auf Zahlen des Bundeskriminalamtes, wonach die Zahl islamfeindlicher als auch antisemitischer Straftaten im letzten Jahr um 4,4 beziehungsweise 13 Prozent gestiegen sei. "Sie sind größtenteils der politisch motivierten Kriminalität – rechts – zuzuordnen", heißt es wörtlich.

Die beiden großen Kirchen begrüßten, dass der Bericht Religionsfreiheit nicht nur vom christlichen Standpunkt her denkt. Erzbischof Ludwig Schick, Weltkirche-Bischof in der katholischen Bischofskonferenz, forderte in einem Statement "Religionsfreiheit für Menschen überall – weil das den friedlichen Zusammenhalt und die Einheit der Menschen fördert".

"Viele Informationen aus den unterschiedlichen Ländern sind besorgniserregend", unterstreicht derweil der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. Das gelte insbesondere für den Iran. Dort droht laut Bericht Menschen, die zum Christentum konvertiert sind, "eine Anklage wegen 'Apostasie' mit Strafen bis hin zur Todesstrafe".

Außerdem heißt es dort, dass jegliche missionarische Tätigkeiten untersagt sind. "Dies entspricht auch unseren Erkenntnissen", sagt der Ratsvorsitzende, "denn immer wieder berichten konvertierte Christen in Deutschland, dass die Rückkehr in den Iran für sie lebensgefährlich ist. Wir fordern die Bundesregierung daher auf, im Hinblick auf Abschiebungen in den Iran, die nötigen Konsequenzen aus dem Bericht ihres Beauftragten zu ziehen".

Auswirkungen von Corona auf die Religionsfreiheit

Auch die Corona-Krise habe ihre Auswirkungen auf die Religionsfreiheit in Deutschland gehabt. "Christen mussten an Ostern, Juden an Pessach und Muslime im Ramadan auf gemeinsame Gottesdienste, religiöse Versammlungen und Feiern im Familien- und Freundeskreis verzichten", heißt es. Die Religionsgemeinschaften hätten diese Einschränkungen aber "zum Schutz des Lebens aus Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinsinn freiwillig mitgetragen".