Fünf Verletzte bei Messerangriff in Manchester

In Manchester sind bei einem Messerangriff am Freitag fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei in der englischen Großstadt mit. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Das Motiv für den Angriff stand zunächst nicht fest.

Anti-Terror-Einheit ermittelt

Angesichts des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen, hieß es in der Mitteilung der Greater Manchester Police. Der Angriff ereignete sich demnach in einem Einkaufszentrum.

Tote habe es nicht gegeben, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA einen Polizeisprecher. Die "Manchester Evening News" berichtete aber, eines der Opfer soll schwer verletzt sein.

Gebiet abgeriegelt

Die Verletzten würden im Krankenhaus behandelt. Auf sozialen Medien kursieren Bilder, die zeigen sollen, wie Beamte einen Elektroschocker gegen einen Mann einsetzen. Das Einkaufszentrum und auch ein Straßenbahnhaltestelle in der Nähe seien abgeriegelt worden, berichteten die "Manchester Evening News".

Premierminister Boris Johnson äußerte sich inzwischen erschüttert über den Vorfall.

Selbstmordanschlag von 2017 noch in Erinnerung

Manchester war im Mai 2017 Schauplatz eines Selbstmordanschlags, bei dem ein Attentäter bei einem Popkonzert in der Manchester Arena unweit des Einkaufszentrums 22 Menschen tötete.