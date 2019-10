Bericht: Regierung schwächt Klimaziele offenbar deutlich ab

Die Bundesregierung will am kommenden Mittwoch ihr Klimaschutzgesetz verabschieden. Das fällt offenbar weniger ambitioniert aus als ursprünglich vorgesehen. Das berichtet "Der Spiegel“ und beruft sich dabei auf den finalen Entwurf aus dem Umweltministerium.

CO2-Neutralität bis 2050 abgeschwächt

Demnach wird in dem Papier für das Jahr 2040, anders als zunächst vorgesehen, kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Auch das Versprechen, dass Deutschland bis 2050 Treibhausneutralität erreiche, sei abgeschwächt worden. Dieses Ziel solle nun nur noch "verfolgt" werden. Übrig geblieben sei lediglich das Ziel, Deutschlands CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken.

Weniger Kontrollmechanismen zur Einhaltung der Klimaziele

In dem Bericht heißt es weiter, auch die Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Klimaziele seien abgeschwächt worden. Der sogenannte Klimarat, ein von der Regierung eingesetztes Expertengremium, solle, anders als zunächst geplant, kein jährliches Hauptgutachten mehr erstellen, in dem die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz überprüft werden. Er solle auch keine Vorschläge mehr machen dürfen, wie die zuständigen Ministerien nachjustieren könnten, wenn CO2-Ziele in einzelnen Wirtschaftssektoren verfehlt zu werden drohten.

Klimaschutzgesetz soll vor SPD-Parteitag verabschiedet werden

Das Klimaschutzgesetz soll am kommenden Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden. Bundestag und Bundesrat soll es nach den Plänen der Bundesregierung möglichst noch vor dem SPD-Parteitag am 6. Dezember passieren.