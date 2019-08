Bericht: Olaf Scholz will für SPD-Vorsitz kandidieren

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nach einem "Spiegel"-Bericht offenbar um den SPD-Vorsitz kandidieren. Parteikreise haben das laut Nachrichtenagentur AFP nun bestätigt.

Scholz will Teil einer Doppelspitze sein

"Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt", sagte Scholz nach Informationen des Nachrichtenmagazins in einer Telefonschalte am Montag mit den Interimsvorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel. Seitdem sondiere Scholz im Hintergrund das Feld und suche eine Tandempartnerin, mit der er als Doppelspitze antreten kann.

Wahl der SPD-Führung Anfang Dezember

Scholz hatte zuletzt stets erklärt, aus zeitlichen Gründen nicht zur Verfügung zu stehen. Auch andere prominente SPD-Politiker haben sich bislang zurückgehalten, was der Partei Kritik am Verfahren eingebracht hat. Die Bewerbungsfrist endet am 1. September. Gewählt werden soll die neue SPD-Führung auf einem Parteitag Anfang Dezember.

Spiegel: Scholz will weiteren Absturz der SPD verhindern

Die Kehrtwende des Finanzministers sei auch darauf zurückzuführen, dass bislang niemand aus der ersten Reihe kandidieren wollte und zuletzt in der Parteispitze die Sorge vor einem weiteren Absturz der SPD wuchs, schreibt der "Spiegel".