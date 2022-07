Bericht: Krisenstab soll im Notfall Gasversorgung regeln

Im Fall einer Notlage bei der Gasversorgung soll der Krisenstab der Bundesnetzagentur rund um die Uhr darüber entscheiden, welche Verbraucher noch mit Gas versorgt werden. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linken im Bundestag mit, wie die Funke Mediengruppe berichtet: "Im Notfall wäre für die Einzelfallentscheidungen ausschließlich der Krisenstab der Bundesnetzagentur verantwortlich", heißt es in dem Schreiben.

Weiter heißt es laut Funke Mediengruppe: "Im 24/7-Betrieb können Schichten zu je 12 bis 15 Personen für die Entscheidungen sorgen." Die Krisenstabsmitglieder würden demnach "aktuell kontinuierlich" auf ihre Rollen vorbereitet.

Ist die Bundesnetzagentur der Aufgabe gewachsen?

Offenbar fehlt es aber noch an der notwendigen Infrastruktur - was fatal an die Ausstattung der Gesundheitsbehörden zu Beginn der Corona-Pandemie erinnert: "Einzelfallentscheidungen würden nur im großen Umfang getroffen werden können, sobald die im Aufbau befindliche IT-Infrastruktur, Metriken, Datenerhebung und Kommunikationsprozesse fertiggestellt sind", heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums. "An dem Aufbau und der Fertigstellung arbeiten aktuell knapp 30 Personen."

Landkreise warnen vor Benachteiligung der Verbraucher

Unterdessen warnen Deutschlands Landkreise vor einer Benachteiligung von Privatverbrauchern zugunsten der Industrie bei einem Gasnotstand im Winter. "An den EU-Regeln, wonach Haushalte, Kliniken und andere kritische Infrastrukturen Vorrang vor der Industrie haben, darf nicht gerüttelt werden, und darüber sollte auch nicht leichtfertig spekuliert werden", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die Ansage von Habeck "bringt nichts"

Sager reagierte auf Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), wonach die vorrangige Gasbelieferung der Privatverbraucher drastische Folgen für bestimmte Wirtschaftszweige haben könne und man über die automatische Benachteiligung der Industrie "nachdenken" müsse.

"Die Ansage des Ministers bringt uns nichts", sagte Landkreistagspräsident Sager dazu der "NOZ". Natürlich sollten Privatkunden beim Gassparen mitmachen. Aber "Verbraucher und Wirtschaft gegeneinanderzustellen, ist alles andere als zielführend".

Habeck: Heizungen in Büros runterdrehen

Habeck wiederum hatte Unternehmen mit Büroräumen aufgefordert, Energie zu sparen und Heizungen herunterzudrehen. Der Grünen-Politiker bezeichnete es als fatal, Büros bis 23 Uhr zu heizen, auch wenn niemand mehr dort arbeitet. Dies werde man sich nicht mehr leisten können, so Habeck gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".