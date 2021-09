Bericht: Kliniken lassen Fördermittel in Millionenhöhe verfallen

Die Krankenhäuser haben einem Medienbericht zufolge trotz der akuten Personalnot Fördermittel in Millionenhöhe zur Einstellung von zusätzlichen Pflegekräften verfallen lassen. Das ergibt sich aus einem Bericht des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, der dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Sonntag) vorliegt.

15.000 Stellen in der Krankenpflege unbesetzt

Demnach haben die Kliniken zwischen 2016 und 2018 aus einem eigens aufgelegten Pflegestellen-Förderprogramm der Bundesregierung nur 380 der zur Verfügung gestellten 600 Millionen Euro abgerufen.

2019 stieg zwar die abgerufene Summe auf 680 Millionen Euro. Gemessen daran, dass in dem Jahr Fördermittel in unbegrenzter Höhe zur Verfügung standen, ist die Summe aber dennoch vergleichsweise gering, heißt es in dem Bericht. Zwar sei vereinbart gewesen, mit dem Geld rund 10.000 neue Vollzeitstellen in 890 Kliniken zu schaffen. Das habe den Bedarf aber nicht ansatzweise gedeckt: Nach wie vor seien rund 15.000 Stellen in der Krankenpflege unbesetzt.