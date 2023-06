Bericht: Habeck plant wohl Ausnahme für Fernwärme-Nutzer

Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) will sein geplantes Einbauverbot von Öl- und Gasheizungen offenbar weiter lockern. Wie die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf eine Beschlussvorlage für ein Treffen Habecks mit der Energiewirtschaft berichtet, sollen Hausbesitzer beim Heizungstausch keine Wärmepumpe einbauen müssen, wenn Straßenzüge oder Stadtteile an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Die Pflicht zu einer neuen Heizung, die mit 65-Prozent erneuerbaren Energien betrieben wird, fällt für Fernwärme-Nutzer dem Papier zufolge weg. "Wenn ein Wärmenetzbetreiber einen solchen Ausbau verbindlich verfolgt, sollten daran interessierte Gebäudeeigentümer:innen (...) von der Pflicht zum Einbau einer die 65-Prozent-Vorgabe für erneuerbare Energien erfüllenden Heizung befreit werden", heißt es in dem Papier laut Zeitung.

Union fordert Perspektiven für Ausbau des Fernwärme-Netzes

Der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung, forderte von Habeck und der Ampelkoalition einen energischen Ausbau der Fernwärme. "Wir brauchen jetzt klare Perspektiven für Nah- und Fernwärme statt weiter einseitige Priorität für die Pumpe", sagte Jung der "Augsburger Allgemeinen". Jung hält es außerdem für unrealistisch, die Fernwärme bis 2030 zur Hälfte mit Erneuerbaren Energien zu betreiben, wie es in der Beschlussvorlage steht. "Sollte die Ampel an den strikten Vorgaben in ihren Plänen festhalten, werden die Wärmenetze abgestellt statt umgestellt", monierte Jung.

Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, jedes Jahr 100.000 Wohnungen an das Fernwärmenetz anzuschließen. Im Jahr 2045 sollen etwa ein Drittel aller Gebäude auf diesem Wege geheizt werden. Heute liegt der Anteil der Fernwärme bei rund zehn Prozent.

Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) haben Vertreter der Branche zum sogenannten Fernwärmegipfel am heutigen Montag in Berlin eingeladen. Davon soll ein "deutliches Aufbruchssignal" für den klimaneutralen Um- und Ausbau der Fernwärmeversorgung gesendet werden, wie es vorab hieß.

Kurz vor dem Fernwärmegipfel haben Vertreter der Städte und der kommunalen Unternehmen allerdings flexiblere Zeitpläne und Energie-Quoten für Wärmenetze gefordert.