Bericht: Ermittlungen gegen CSU-Bundestagsabgeordneten

Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt gegen den CSU-Bundestagsabgeordneten Michael Kuffer wegen des Verdachts der Körperverletzung. Laut einem Sprecher der Justizbehörde liege jedoch keine Anzeige vor, sondern man ermittle auf der Basis von Informationen, die vom Amtsgericht München gekommen seien. Zuerst hatte die "Augsburger Allgemeine" über den Fall berichtet.

Bundestag ist informiert

Wie die Staatsanwaltschaft laut "Augsburger Allgemeine" weiter mitgeteilt hat, handelt es sich vorerst um einen noch unbestätigten Anfangsverdacht. Der Bundestag sei bereits informiert. Kuffer habe nun die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Eine Stellungnahme des CSU-Abgeordneten liege den Ermittlern bislang nicht vor.

Immunitätsausschuss eingebunden

Auch der Immunitätsausschuss des Bundestages sei mit der Angelegenheit befasst, so der Bericht weiter. Bislang handele es sich dabei allerdings um ein Routineverfahren: Die Staatsanwaltschaft müsse bei Ermittlungen laut eigenen Angaben immer das betroffene Parlament einbinden. Eine Aufhebung der Immunität werde aber erst nach Abschluss der Ermittlungen und bei ausreichendem Verdacht beantragt. Der Abgeordnete Kuffer wollte sich nach Angaben der "Augsburger Allgemeine" am Donnerstagabend nicht zu den Vorwürfen äußern.

Kuffer seit 2017 für die CSU im Bundestag

Michael Kuffer sitzt dem Bericht zufolge seit 2017 für die CSU im Bundestag. Der gebürtige Münchner gehört als Mitglied der CSU-Landesgruppe dem Umweltausschuss und dem Ausschuss für Inneres und Heimat an. Er ist Vater von vier Kindern, trat im Wahlkreis München-Süd an und wurde direkt in den Bundestag gewählt.