Bericht des Weltklimarats: So reagieren die Parteien

Der jüngste Bericht des Weltklimarats IPCC schockiert in Berlin niemanden so richtig. Er bestätigt, was sowieso schon alle zu wissen schienen. Hier die Reaktionen der Parteien im Einzelnen.

Union: Deutschland muss Vorreiterrolle beim Klima übernehmen

Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) stand an diesem Montagvormittag zusammen mit Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und zwei Klimaforschern, die am IPCC-Bericht federführend mitgewirkt hatten, in einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Karliczek forderte dort, dass Deutschland eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung klimafreundlicher Technologien einnehmen solle. Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, die genauso viele Klimagase in die Atmosphäre freisetzt, wie sie speichert, stelle eine "Mammutaufgabe" dar, die aber nötig sei.

Karliczek gab das Ziel aus, dass "Klimaschutz made in Germany" zum Markenzeichen der Wirtschaft werden müsse. Deutschland solle Exportland Nummer eins für derlei Technologien werden. "Es wäre wunderbar, wenn Deutschland zum Silicon Valley der innovativen, klimafreundlichen Technologien wird."

Methoden zur CO2 Entnahme aus der Atmosphäre

Eine zentrale Rolle werden in Zukunft, so die Bildungsministerin, auch Methoden zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre spielen. "Wenn wir bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral leben und wirtschaften wollen, dann müssen wir es schaffen, diese Methoden zur CO2-Entnahme bis dahin voll einsatzfähig zu haben." Spätestens im nächsten Jahrzehnt müsse man mit einer solchen Entnahme beginnen.

Am sogenannten Kohle-Kompromiss, der einen Ausstieg aus Kohlekraft bis spätestens zum Jahr 2038 vorsieht, möchte Karliczek festhalten. Ein früherer Ausstieg, meint sie, würde nicht den Mehrwert bringen, den sich manche davon erhofften. "Es wird aber generell die Gesellschaft polarisieren. Und das ist in so einer Situation, in der wir im Moment stecken, glaube ich, das Gefährlichste, das wir tun können."

CSU: weltweiter Green Deal

Von der CSU äußerte sich Entwicklungsminister Gerd Müller. Er forderte mehr Unterstützung der EU für ärmere Länder beim Klimaschutz. Nur acht von 191 Staaten erreichten derzeit die Ziele des Pariser Klimaabkommens, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wir brauchen einen weltweiten Green Deal: mit gewaltigen privaten Investitionen zum Ausbau erneuerbarer Energien sowie Technologietransfers und einer Investitionsoffensive der Industrieländer in Schwellen- und Entwicklungsländern."

SPD: Ausbau der Erneuerbaren Energien forcieren

Die Sozialdemokraten stellen an diesem Tag vor allem eine Sache in den Vordergrund: den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen könnten sich nicht weiter von ihrer Verantwortung lossagen, beispielsweise Windkrafträder zu bauen. Umweltministerin Svenja Schulze bekräftigte, dass zwei Prozent der Fläche in Deutschland für den Ausbau von Erneuerbaren Energien reserviert seien. Die Länder müssten sich an diese Vereinbarung halten.

"Es geht um nichts weniger als eine industrielle Revolution", sagte Schulze am Vormittag in Berlin. Europa positioniere sich mit seinem ambitionierten Ziel bis 2030 seine Treibhausgasemissionen um 55 Prozent zu senken, als Innovationsmotor. Auch das deutsche Klimaschutzgesetz sei ein wichtiger Schritt hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Der Bundestagsabgeordnete und Umweltpolitiker Matthias Miersch sagte dem BR, dass die Transformationen im Verkehr, im Gebäudesektor und an vielen anderen Stellen, nur durch massive staatliche Innovationen angeschoben werden können. Miersch macht allerdings auch klar, dass es zu Einsparungen kommen müsse. Allein wegen der vielen neuen Elektroautos, die in den nächsten Jahren auf Deutschlands Straßen fahren sollen, werde der Energiebedarf steigen. D"Wir müssen mit unserem Energieverbrauch haushalten", so der SPD-Politiker.

Eine CO2-Entnahme aus der Atmosphäre, wie sie Karliczek und die FDP (s.u.) fordern, sieht Miersch kritisch. Er setzt sich eher für natürliche Wege, Aufforstung und die Ertüchtigung der Moore ein. "Inwieweit technische Lösungen eine Rolle spielen, da bin ich sehr vorsichtig. An vielen Stellen ist versprochen worden, etwas zu binden. Was aber gebunden worden ist, kann im Zweifel auch wieder entweichen." Miersch und die SPD sprechen sich trotzdem für die Erforschung solcher technischer Lösungen aus.

Grüne: Keine Zeit mehr zu verlieren beim Klima

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte bereits vergangene Woche ihr Klima-Sofortprogramm vorgestellt. Darin enthalten unter anderem die umstrittene Forderung nach einem Klimaministerium, das mit einem Vetorecht ausgestattet werden soll, um klimaunfreundliche Gesetze im Zweifel zu stoppen. Für die Grünen ist der neue IPCC-Bericht eine Möglichkeit, ihr wichtigstes Thema nach vorne zu stellen. Auf Twitter schrieb Baerbock, dass das Klima schon jetzt zu einem Temperaturanstieg von einem Grad geführt habe: "Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren."

Gegen die Klimakrise, so die Kanzlerkandidatin, würden Sonntagsreden nicht helfen, sondern ausschließlich wirksamer Klimaschutz. Sie forderte in erster Linie einen schnelleren und massiveren Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die kommende Bundesregierung solle sich außerdem dafür einsetzen, als erste Industrienation überhaupt klimaneutral zu werden. Der kommende Weltklimagipfel in Glasgow müsse einen Wendepunkt darstellen.

Baerbock betonte außerdem, dass die Wirtschaft schon wesentlich weiter sei als die Bundesregierung. Die Industrie erwarte Rahmenbedingungen, um in klimafreundliche Technologien zu investieren.

FDP: Wirtschaft für das Klima entfesseln

Die FDP setzt in ihrer Klimapolitik auf die Entfesselung der Wirtschaft. Bettina Stark-Watzinger, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion, sagte dem BR, der Bericht des Weltklimarats offenbare eines - die kleinteilige Regulierung der beiden letzten großen Koalitionen sei gescheitert: "CO2-Steuern, Verbote und Vorschriften, sie haben wenig Klimaschutz gebracht, aber schon sehr viel Geld gekostet."

Statt ideologischem Handeln brauche es jetzt eine "vernünftige Klimapolitik". Ein zentraler liberaler Baustein sei dabei ein Emissionshandel mit striktem CO2-Limit und einem einheitlichen Preis, der sich am Markt bildet, so Stark-Watzinger. Das würde, so die FDP, ein CO2-Budget bedeuten, nur würden Unternehmen frei entscheiden, wie sie priorisieren. Den liberalen Vorstellungen zufolge würden Firmen in der Folge weniger Buchhalter beschäftigen, die sich um Förderanträge kümmern. Stattdessen würden sie mehr Ingenieure einstellen, die alternative Technologien entwickeln. Oder, wie es Stark-Watzinger formuliert: "Der beste Weg, um die Klimaneutralität zu erreichen, ist das Freisetzen des Erfindergeists der vielen klugen Menschen in unserem Land."

Die FDP beklagt außerdem, dass Planungsverfahren zu lange dauern und beschleunigt werden müssen. Die Klimakrise könne außerdem nur gelöst werden, wenn man international zusammenarbeite. Stark-Watzinger fordert eine "Koalition der Willigen" innerhalb der OECD-Staaten, die sich beispielsweise am EU-Zertifikatehandel beteiligen könnten. Dieser müsse dafür auf alle Sektoren ausgeweitet werden.

AfD: Alles nur Panikmache vor dem Weltuntergang

Die AfD zeigt sich vom neuen Bericht wenig überrascht und vermutet, dass die Bundesregierung Einfluss auf die Forscher ausgeübt hat. Der umweltpolitische Sprecher im Bundestag, Karsten Hilse, spricht von einem "Theaterstück": "Die Dramatik nimmt wie in einem Shakespeare-Drama mit jedem Akt zu." Politiker und Medien würden den IPCC-Bericht nutzen, "um die Menschen in Angst und Panik vor dem drohenden Weltuntergang zu versetzen und sie gesellschaftlichen Umwälzungen gefügig zu machen."

Deutschland trage weltweit gesehen kaum etwas zur Erwärmung bei. Sogenannte Entwicklungsländer wie China oder Indien würden durch den Bericht zu nichts verpflichtet werden. Bereits am Sonntag, im Sommer-Interview der ARD, hatte Bundessprecher Tino Chrupalla gesagt, dass es zwar Veränderungen gebe und niemand den Klimawandel leugne. Aber: "Das allein auf den CO2-Ausstoß, noch dazu auf den menschengemachten, zu schieben, das hinterfragen wir und kritisieren wir zum Teil." Es habe auch in anderen Jahrhunderten Flutkatastrophen gegeben. Er verwies auf mögliche Maßnahmen im Katastrophenschutz, um sich anzupassen.

Die Linke: Radikale Klimapolitik notwendig

Die Linke kämpft um den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag und schrammt in Umfragen an der Fünf-Prozent-Hürde vorbei. Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow fordert angesichts des neuen Berichts des Weltklimarats IPCC eine "radikale Klimapolitik". "Der Bericht sagt, das günstigste Szenario, die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sei unrealistisch. Ich sage, das günstigste Szenario ist notwendig", sagte Hennig-Wellsow der Zeitung WELT.

Angesprochen darauf, was denn eine radikale Klimapolitik erfordere, sagte sie, diese würde einen umfassenden Umbau der Produktion und der Energieerzeugung sowie zusätzliche Maßnahmen erfordern. Dabei dürfe nie außer Acht gelassen werden, die Menschen dabei sicher mitzunehmen. "Die Finanzierung des Umbaus muss von den Starken geschultert werden. Realistische Klimapolitik muss sozial gerecht sein."

Man könne nicht länger auf den Markt warten, so Hennig-Wellsow. Das müsse auch der "letzte Konservative" verstehen. Die Linken-Vorsitzende fordert zudem einen Kohle-Ausstieg bis zum Jahr 2035.