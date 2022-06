Bericht der Meldestellen: Antisemitismus in Deutschland nimmt zu

Insgesamt 2.738 Fälle haben die acht Meldestellen für Betroffene von antisemitischer Gewalt, die im Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen (RIAS) zusammenarbeiten, registriert. Das sind im Schnitt sieben Vorfälle pro Tag.

"Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen", sagt der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein. Umso wichtiger sei, dass der Aufbau eines bundesweiten Meldenetzes durch die Arbeit von RIAS auf einem sehr guten Weg sei. Auch die Meldebereitschaft habe zugenommen. Dadurch wachse das Wissen über antisemitische Vorfälle insgesamt.

RIAS will Lagebild des Antisemitismus zeichnen

Ziel der Initiative ist es, mittels vergleichbarer Daten eine Art Lagebild des Antisemitismus in Deutschland zu zeichnen. Die International Holocaust Rememberance Alliance (IHRA) hat, um Antisemitismus in all seinen Facetten erfassen zu können, entsprechende Kriterien entwickelt, auf deren Basis RIAS arbeitet.

Stufen antisemitischer Gewalt

Sechs Fälle extremer Gewalt hat RIAS in seinem Jahresbericht dokumentiert. Davon ist dann die Rede, wenn schwere Verletzungen oder eine Tötung das Ziel der Täter waren. So wurde in Berlin im August bei Reinigungsarbeiten festgestellt, dass ein Fenster eines jüdischen Gemeindehauses mit einer Gewehr- oder Pistolenkugel durchschossen wurde. In Hagen wurden im September detaillierte Pläne für einen Anschlag auf eine Synagoge bekannt.

Seit 2017 wurden insgesamt 17 Fälle solcher extremer Gewalt dokumentiert. Am weitesten verbreitet ist mit gut der Hälfte aller Übergriffe der sogenannte Post-Schoa-Antisemitismus, der auch auf Coronaprotesten immer wieder zu sehen ist. Er zeichnet sich dadurch aus, dass der Holocaust entweder geleugnet oder relativiert wird.

Antisemitismus auf der documenta 15

Formen dieses Post-Schoa-Antisemitismus hätten sich jetzt auch auf der documenta in Kassel gezeigt, sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer von RIAS Deutschland. Dort war unter anderem ein Protestbanner des indonesischen Kunstkollektivs Taring Padi mit offen antisemitischen Motiven auf dem zentralen Friedrichsplatz aufgestellt worden.

Antisemitismus begegnet den Betroffenen laut Bericht aber überall. Die meisten solcher Vorfälle finden online statt. Bundesweit sind knapp 1.000 Fälle gemeldet worden. Und dass, obwohl in der RIAS Datenbank nur das landet, was als direkter Angriff auf eine Person oder Institution verstanden wird. „Wenn wir jedes Meme oder jeden Post aus dem Internet aufnehmen würden, dann hätten wir schnell eine Statistik von Hunderttausenden Fällen“, sagt die RIAS Bayern-Leiterin Annette Seidel-Arpacı. Das sei auch personell nicht zu stemmen. Diese Fälle könnten in Bayern aber in einem Online-Portal von RIAS eingetragen werden.

Anfeindungen auf offener Straße

Auch auf offener Straße erleben immer mehr Menschen Anfeindungen. RIAS spricht landesweit von knapp 900 Fällen. Betroffen sind all jene, die beispielsweise durch eine Kippa als Kopfbedeckung für jüdisch gehalten werden, aber auch jene, die durch eine Tasche mit Davidstern als jüdisch eingeordnet werden.

In Würzburg findet seit einigen Wochen am Denkmal für deportierte Juden eine Kunstaktion statt. Dort lasse sich beobachten, dass Menschen sich ganz offen antisemitisch äußern, ohne Scham. Passanten würden sich sogar als Antisemiten bezeichnen und betonen, dies sei schon immer so gewesen und werde sich nicht ändern, berichtet Annette Seidel-Arpacı. Die junge Künstlerin, die dort im öffentlichen Raum auftritt, müsse inzwischen von Security-Personal geschützt werden.

Corona-Proteste mit antisemitischen Anklängen

Im vergangenen Jahr gab es dem Bericht zufolge zwei Phasen verstärkter antisemitischer Übergriffe. Während antisemitische Anfeindungen in der zweiten Jahreshälfte vor allem im Rahmen von Corona-Protesten stattgefunden hätten, hätten die Monate Mai und Juni im Zeichen des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus gestanden. In diesem Zeitraum überschlugen sich die Ereignisse nach einer Auseinandersetzung um ein Wohnviertel in Ostjerusalem.

Aus israelischer Sicht ist Ostjerusalem Teil des vereinigten Jerusalem. Für viele Palästinenser ist Ost-Jerusalem die Hauptstadt eines möglichen Palästinenserstaates. "Dies zeigt, dass Juden und Jüdinnen für krisenhafte Entwicklungen im In- und Ausland verantwortlich gemacht werden, mit denen sie rein gar nichts zu tun haben", sagte Benjamin Steinitz.

Antisemitische Vorfälle in Bayern

Allein RIAS Bayern sind zwischen dem 11. Mai und dem 11. Juni 2021 insgesamt 34 antisemitische Vorfälle bekannt geworden. Die Täter seien allerdings nicht eindeutig einem politischen Lager zuzuordnen. Laut RIAS Bayern kamen sie sowohl aus der linken als auch aus der rechten und islamistischen Szene, weitere Angriffe ließen sich bislang in gar kein politisches Lager einordnen.

Deutschlandweit lässt sich dem Bericht zufolge sagen: Männer werden häufiger antisemitisch angegriffen, sie sind aber auch deutlich häufiger Täter. Von knapp 1.000 Übergriffen gehen demnach gut 700 auf das Konto von Männern. Wie sich das erklären lasse, sei eine spannende Frage, die untersucht werden sollte, sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer von RIAS Deutschland.

Antisemitismus als Weltbild

Zu beachten sei aber auch, dass antisemitische Vorfälle häufig nicht isoliert auftreten, sondern meist in Verbindung mit anderen Ideologien und Ungleichheiten. Häufig richte sich Antisemitismus auch gegen queere Menschen oder Frauen, sagt auch der Bundesbeauftragte Felix Klein. So gehörten Antisemitismus, Rassismus und Antiziganismus oft in das gleiche Weltbild, dies hätten die Anschläge von Halle und Hanau auf furchtbare Weise gezeigt.

Für Annette Seidel-Arpacı von RIAS Bayern ist die Frage nach dem Geschlecht im Zusammenhang mit Antisemitismus nicht ganz so eindeutig zu beantworten. Man müsse sich das noch genauer ansehen, gerade im privaten Bereich und im Zusammenhang mit den Corona-Protesten sei Antisemitismus auch durchaus bei Frauen zu finden. Gewaltdelikte kämen aber eher von Männern.

Aufklärung an Schulen

Für die Zukunft erhofft sich Annette Seidel-Arpacı, dass die Sensibilität gegenüber Antisemitismus weiterwächst. Vieles sei im Vergleich zu den 1990iger Jahren besser geworden. Auf institutioneller Ebene gäbe es aber noch immer zu wenig Wissen über die unterschiedlichen Facetten des Antisemitismus. Auch an Schulen müsse differenzierter aufgeklärt werden. Ende des Jahres soll eine ausführliche Publikation erscheinen, die sich ausführlich mit der Erinnerung an den Holocaust auseinandersetzt.

Auf Bundesebene will sich Felix Klein dafür stark machen, dass im Bundestag das geplante Demokratiefördergesetz zügig verabschiedet wird. Dann hätten die Initiativen, die sich um die Betroffenen von Rassismus, Rechtsextremismus, Antiziganismus und Antisemitismus kümmern, eine gewisse Planungssicherheit.