Bericht: Bundeswehr will ICE als Lazarett-Züge anschaffen

Die Bundeswehr plant nach einem Medienbericht die Anschaffung von mindestens drei Lazarett-Zügen. Sie will dafür ab 2025 jeweils ICE 3 Neo einsetzen, wie das Verteidigungsministerium der "Bild am Sonntag" mitteilte. Der ICE 3 Neo kostet zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Die Züge sollen demnach zur Versorgung Verwundeter und den Transport von Intensivpatienten verwendet werden.

Bis zu 30 Intensivbetten geplant

Die Bestuhlung soll bei Bedarf gegen 30 Intensivbetten ausgetauscht werden können. Wenn notwendig, sollen auch zivile Intensivpatienten in andere Krankenhäuser verlegt werden können, so wie es die Bundeswehr während der Corona-Pandemie bereits per Flugzeug gemacht hat.

Luftwaffe evakuierte kriegsverletzte Ukrainer

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat die Luftwaffe kriegsverletzte Ukrainer aus Polen zur Behandlung nach Deutschland gebracht. Mit dem Spezialflugzeug A310 MedEvac wurden mehrmals Kinder und Erwachsene ausgeflogen, um in Deutschland schwerste Verletzungen besser medizinisch versorgen zu können. Der A310 MedEvac ist die fliegende Intensivstation der Luftwaffe. Verletzte werden in der Luft von Sanitätssoldaten weiterbehandelt.