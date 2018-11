Bericht: Abgestürzte Boeing der Lion Air war "nicht flugtüchtig"

Die vor einem Monat in Indonesien abgestürzte Boeing-Maschine des Billigfliegers Lion Air mit 189 Menschen an Bord war den Ermittlern zufolge am Tag vor dem Unglück nicht flugtüchtig.

Pilot kämpfte laut Flugschreiber gegen automatisch eingeleiteten Sinkflug

Die Auswertung des Flugdatenschreibers habe ergeben, dass der Pilot vor dem Absturz immer wieder versucht habe, einen automatisch eingeleiteten Sinkflug abzufangen und den 737 Max-Jet nach oben zu ziehen, sagten die Ermittler am Mittwoch bei der Vorlage eines vorläufigen Berichts.

Bereits am Vortag hatte die Maschine Software-Probleme

Vergleichbare Software-Probleme seien bereits am Tag zuvor bei einem Flug von Bali nach Jakarta aufgetreten. Bei diesem Flug gelang es den Piloten aber, das System auszuschalten und die Maschine wieder zu stabilisieren. Der Flug hätte dennoch abgebrochen werden müssen.

Der Bericht zum Absturz der Lion-Air Maschine bleibt vorläufig

In dem vorgelegten Bericht zielte die indonesische Verkehrssicherheitsbehörde KNKT zwar vor allem auf die Wartungsarbeiten der Fluggesellschaft, das Piloten-Training und das sogenannte "Anti-Stall System" von Boeing ab. Allerdings legte sich der Ausschuss noch nicht auf eine Ursache für den Absturz fest.

Für ein Ergebnis sei es noch zu früh, betonten die Ermittler. Auch ein Insider der US-Luftfahrtbehörde sagte, es sei wahrscheinlich, dass es eine Reihe von Ursachen für die Katastrophe gebe. Der Zwischenbericht gab Lion Air zudem neue Sicherheitsempfehlungen.

Indonesisches Flugzeug stürzte kurz nach dem Start ins Meer

Die indonesische Passagiermaschine war am 29. Oktober kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Lion Air hatte die Boeing 737 Max erst seit August im Betrieb. Es ist der erste Absturz einer Maschine dieses Typs, der erst 2017 in Dienst gestellt wurde.