Zwei Bergsteiger vermisst: Suchaktion am Nanga Parbat gestartet

Am Berg Nanga Parbat im Westhimalaya werden seit fast einer Woche zwei europäische Gipfelstürmer vermisst. Zwei Helikopter des pakistanischen Militärs mit vier spanischen Rettungskräften an Bord hoben nun von der nordpakistanischen Stadt Skardu ab, um nach dem Duo zu suchen, wie Karrar Haidri, Sekretär des Alpine Club of Pakistan, mitteilte.

Helikopter bringen Rettungs-Team zum Basiscamp

Der italienische Botschafter Stefano Pontecorvo, schrieb auf Twitter, die Helikopter würden das Team am Basislager Camp-1 absetzen. Dort hält sich bereits der pakistanische Bergsteiger Ali Sadpara auf, der sich am Sucheinsatz beteiligen will.

Schlechtes Wetter am Nanga Parbat verzögert die Suche

Schlechtes Wetter hatte die Einsatzpläne am Sonntag vereitelt, doch klarte es heute auf. Bei der Suche wollten die Rettungskräfte auch eine Drohne einsetzen, ergänzte Haidri vom Alpine Club.

Bei den Vermissten handelt es sich um eine Italienerin und einen Briten, dessen Mutter 1995 am weltweit zweithöchsten Berg K2 starb.

Bergsteigen am "Killerberg" Nanga Parbat

Der Gipfel des Nanga Parbat - mit 8.126 Metern der neunthöchste Berg der Erde - ist als "Killerberg" bekannt. Dennoch zieht er seit langem wagemutige Gipfelstürmer an. Der Berg liegt im pakistanischen Gebiet Gilgit Baltistan.