Bereitschaft wächst: Zahl der Organspender gestiegen

In Deutschland wurden im ersten Halbjahr mehr Organe gespendet. Wie der "Tagesspiegel" nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation berichtet, wurden seit Januar 487 Verstorbenen Organe für Transplantationen entnommen. Das entspricht einem Anstieg von 7,3 Prozent. Die Zahl der gespendeten Organe stieg von 1.511 auf 1.557.

Der Medizinische Vorstand der Stiftung, Axel Rahmel sprach im "Tagesspiegel" von einer sehr positiven Entwicklung. Die Zunahme von Organspenden geht vor allem auf die Monate Januar und Februar zurück und somit auf die Zeit vor der Pandemie. 2020 stieg die Zahl der Organspender den Angaben zufolge verglichen mit den ersten beiden Monaten des Vorjahres von 140 auf 181.

Neues Organspende-Gesetz

Im Januar hatte der Bundestag die Entscheidungslösung bei der Organspende beschlossen, die auf mehr Beratung und Aufklärung bei der Organspende setzt. Diese setzte sich gegen die von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Widerspruchslösung durch.

Mehr Organspendeausweise

Spahn hatte anlässlich des Tages der Organspende im Juni gesagt, dass das Interesse am Thema so groß sei wie nie. In den ersten vier Monaten des Jahres seien fast 2,5 Millionen Organspendeausweise und Flyer bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellt worden. Das entspricht einer halben Million mehr im Vergleich zum Vorjahr.

