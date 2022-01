Bereitet die Omikron-Variante der Pandemie ein Ende?

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag Morgen 12.515 Corona-Neuinfektionen. Das sind 2,415 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. Zugleich kletterte die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 220,3 auf 222,7. Trotzdem starten Politiker wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Virologen wie Christian Drosten und Hendrik Streeck vorsichtig optimistisch in das neue Jahr. In seinem Neujahrsgruß auf Twitter schrieb Lauterbach: "An der Coronafront gibt es Licht am Ende des Tunnels. Omicron wahrscheinlich etwas harmloser, immer mehr Boosterimpfungen, neue Medikamente."

Der Präsident des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands (VLK), Michael Weber, erhofft sich sogar von der Omikron-Variante eine deutliche Entlastung des Gesundheitssystems. "Wenn sich die Omikron-Variante auch bei uns so stark durchsetzt wie in Südafrika, Großbritannien oder Dänemark und die Infektionen so überwiegend mild verlaufen wie dort, besteht eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass die Pandemie auch hierzulande zu einer Endemie wird", sagte Weber der Zeitung "Welt am Sonntag".

Lauterbach: "sehr, sehr in Sorge" um Ungeimpfte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist wegen der Omikron-Welle allerdings "sehr, sehr in Sorge" um die Ungeimpften. Er appellierte in der "Bild am Sonntag" noch einmal, sich gegen Corona impfen zu lassen. "Viele Ungeimpfte haben das Gefühl, dass der Zug für sie eh abgefahren sei. Das stimmt nicht!" Die erste Impfung senke das Sterberisiko bereits nach 14 Tage drastisch. "Mit der Steigerung der Erstimpfungen können wir in der Omikron-Welle die Zahl der Corona-Toten wirksam senken", sagte er.