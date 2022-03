Benzinpreisdebatte: Mobilitätsgeld statt Tankrabatt?

Angesichts der drastisch gestiegenen Sprit-Preise plant die Bundesregierung ein sogenanntes Mobilitätsgeld für kleine und mittlere Einkommen. Nach ARD-Informationen schlägt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor, dass Arbeitgeber das Geld ihren Beschäftigten auszahlen - und sich dann die Summe über die Lohnsteuer wieder zurückholen.

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil rechnet in der "Bild am Sonntag" für die kommende Woche mit einer Einigung bei weiteren Entlastungen. Diskutiert werde noch über die Höhe des Mobilitätsgeldes. So könnte, wer bis zu 2.000 Euro im Monat verdient, 50 Euro bekommen. Bei einem Einkommen von 3.000 bis 4.000 wären es noch 20 Euro im Monat.

Tankrabatt offenbar vom Tisch

Zuvor hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen Tankrabatt vorgeschlagen, der den Benzinpreis auf um die zwei Euro drücken solle. Diese Idee hatte auf vielen Seiten Kritik ausgelöst.

Die Koalitionspartner befürchten, dass davon besonders Menschen mit hohen Einkommen entlastet würden, was im Bayern2Tagesgespräch auch die Wirtschaftsexpertin Veronika Grimm kritisierte. DGB-Chef Reiner Hoffmann argumentierte, der Tankstellenabzug helfe eher der Mineralölwirtschaft als den Berufspendlern. Umweltschützer und der Fahrgastverband Pro Bahn wiesen darauf hin, dass es auch Entlastungen für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel geben müsse.

Auch der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz hatte Finanzminister Lindner aufgefordert, von seiner Tankrabatt-Idee Abstand zu nehmen - und stattdessen die Steuern auf Benzin und Diesel zu senken.

Habeck prüft mögliche Preisabsprachen bei den Mineralölgesellschaften

Unabhängig von der Entlastungsdebatte hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch das Bundeskartellamt um eine Prüfung der "Oligopolsituation" am deutschen Kraftstoffmarkt gebeten und "bei jeglichem Hinweis auf missbräuchliches Verhalten" einzuschreiten. Unter einem Oligopol versteht man die marktbeherrschende Stellung weniger Großunternehmen, die zu Preisabsprachen führen könnte.