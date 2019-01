Benzinleitung in Mexiko explodiert: 21 Tote

Im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo ist eine große Benzinleitung explodiert und daraufhin in Flammen aufgegangen. "Mir wurde gesagt, dass 21 Menschen verbrannt sind", sagte Omar Fayad, der Gouverneur des Bundesstaats. Die mindestens 71 Verletzten würden in Krankenhäusern behandelt. Fayad sagte, er sei auf dem Weg zum Unfallort. An der Pipeline hätten sich im Moment der Explosion mehrere Hundert Menschen befunden, berichteten lokale Medien. Die Opferzahl dürfte deshalb noch steigen.

Nationales Notfallkomitee eingesetzt

Der Minister für öffentliche Sicherheit Mexikos, Alfonso Durazo, teilte mit, er habe angesichts des Notfalls unverzüglich das Nationale Notstandskomitee eingesetzt, um die betroffene Bevölkerung schnell zu versorgen.