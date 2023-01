Benedikts Aufbahrung: Tradition oder pietätlos?

Graue Kästchen verdecken seit Neujahr immer wieder Tweets beim Kurznachrichtendienst Twitter. Sie warnen vor möglichen sensiblen Inhalten und verdecken Bilder des verstorbenen und aufgebahrten Benedikt XVI., die der Vatikan am Neujahrstag veröffentlichte. Es sind Fotos, die über Social Media schnell um die Welt gehen. Und tatsächlich scheint die Warnung auf Twitter nicht ganz unbegründet zu sein: "Krass, da liegt echt die offene Leiche im Petersdom? Mich gruselt es", schreibt "Mira19". Ein anderer User moniert die "Ausstellung des Verstorbenen". Er fragt: "Wie pietätlos geht es eigentlich noch?" Generell treibt viele die Frage um: "Warum macht man eigentlich diese öffentliche Leichenschau?"

Berühmte Beispiele für öffentliche Aufbahrung: Queen und Pelé

Dabei gab es erst in jüngster Vergangenheit andere prominente Beispiele für eine öffentliche Aufbahrung: In der Westminster Hall konnten sich die Menschen vier Tage lang von der verstorbenen Queen Elizabeth verabschieden – ihr Sarg blieb jedoch geschlossen. Und auch der brasilianische Fußballstar Pelé wurde vor seiner Beisetzung im Stadion von Santos aufgebahrt. Allerdings bedeckte ein weißes Blütenmeer große Teile seines Körpers.

Insgesamt ist es nach katholischer Tradition durchaus üblich, Tote zu Hause aufzubahren, damit sich Familie und Freunde verabschieden können. Der Leichnam wird dafür vorher noch einmal gewaschen und frisch bekleidet.

Auch die Angst vor dem Scheintod führte im 18. und 19. Jahrhundert dazu, dass eine längere Zeit zwischen dem Tod und der Beerdigung liegen muss, um sicherzugehen, dass der Verstorbene auch wirklich tot ist. In den meisten deutschen Bundesländern gilt daher bis heute eine Liegefrist von 48 Stunden.

Tradition der Aufbahrung wird immer weniger gelebt

Ein Grund dafür, dass viele Benedikts offene Aufbahrung "pietätlos" finden, könnte sein, dass der alte Brauch heute nicht mehr überall geläufig ist. Bestatter beobachten schon seit Jahren einen Rückgang von Aufbahrungen zu Hause.

"Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Aufbahrung für viele Menschen sehr hilfreich ist", sagt Bestatterin Sarah Benz. Solche Rituale können ihrer Erfahrung nach dabei helfen, sich von einer nahestehende Person zu verabschieden. Der Bestatter Christoph Kuckelkorn hat 2017 die Beerdigung für den Kölner Kardinal Joachim Meisner organisiert - inklusive öffentlicher Aufbahrung. Er begrüßt die öffentliche Aufbahrung des verstorbenen früheren Papstes. "Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, dass ein verstorbener Mensch aufgebahrt wird, dass man überhaupt diese Realität des Todes wirklich begreifen kann", sagte er dem Internetportal domradio.de.

Theologisch gesehen hat eine Aufbahrung eine viel größere Bedeutung als nur das Abschiednehmen: Dem christlichen Glauben nach ist der Tod nicht das Ende, sondern die Vollendung des Lebens. Dadurch ist die Aufbahrung auch eine Möglichkeit für ein persönliches Gebetes für den Verstorbenen.

Was ist pietätlos? Aufbahrung oder Bilder der Aufbahrung?

Also stellt sich die Frage, ob viele, die den Anblick des toten Ex-Papstes pietätlos finden, keine Erfahrung im Umgang mit dem Tod haben? Oder ist es doch eher die Verbreitung der Fotos des Leichnams über die Sozialen Medien, die pietätlos ist? "Am Sarg werden die Handys gezückt und Fotos gemacht, damit es wieder was zum Posten gibt. Ein Selfie mit dem Leichnam. Was für eine Sensationsgesellschaft!", schreibt ein User auf BR24.

Klar ist: Benedikt XVI. ist der erste verstorbene Papst, dessen Tod, Aufbahrung und Beerdigung von den Sozialen Medien im großen Stil begleitet wird. Als sein Vorgänger Papst Johannes Paul II. im April 2005 starb, gab es Instagram noch nicht und Twitter ging erst ein Jahr später, im März 2006, an den Start. Und damit gab es in der Öffentlichkeit auch nicht die Vielzahl an Bildern, die es heute gibt.