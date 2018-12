Belgiens Regierung zerbricht an UN-Migrationspakt

Die Regierungskoalition in Belgien scheint gescheitert zu sein. Aus Protest gegen den UN-Migrationspakt, den die EU-Chefs morgen in Marrakesch unterzeichnen, haben die Minister der flämischen Nationalisten-Partei ihren Rücktritt erklärt. Zur Stunde spricht der belgische Premierminister Charles Michel mit König Philippe über ein neues Kabinett.

Premierminister will noch heute nach Marokko reisen

Im Vorfeld hatten die Nationalisten angekündigt, dass sie die Regierung verlassen, falls Michel nach Marrakesch reist. Michel hält an diesen Plänen jedoch fest. Er will sich noch heute auf den Weg nach Marokko machen. In einem neuen Kabinett will der belgische Ministerpräsident mit einer Minderheitsminderung aus Liberalen und Christdemokraten weiterregieren. Für seine Politik müsste er von Fall zu Fall die Unterstützung der Oppositionsparteien suchen.