Belgien droht der Strom-Blackout

"Die Hütte brennt!", heißt es plakativ in den belgischen Medien. Seit Tagen ist das Thema in den Schlagzeilen: Ausgerechnet jetzt, zu Beginn der kalten Jahreszeit, muss ein Großteil der belgischen Atomreaktoren vom Netz, wegen außerplanmäßiger Wartungsarbeiten. Die betagten Meiler in Doel, bei Antwerpen, und Tihange, nahe Aachen, produzieren normalerweise über die Hälfte des in Belgien verbrauchten Stroms. Doch sie sind notorisch pannenanfällig, nach Ansicht von Kritikerin sogar ein Sicherheitsrisiko.

Ministerin spricht von Skandal

Die nun nötig gewordene Instandhaltung soll laut Versorger Engie Electrabel Anfang November beginnen und erst im kommenden Frühjahr vollständig abgeschlossen sein. Ein Skandal, empört sich die zuständige Ministerin Marie-Christine Marghem, die sich vom Energiekonzern überrumpelt fühlt:

"Ja, natürlich ist die Situation sehr viel kritischer als 2014. Damals waren weit weniger Anlagen außer Betrieb. Diesmal sind es sehr viel mehr. Zum Beginn des meteorologischen Winters im November wird im schlimmsten Fall nur noch ein Reaktor funktionieren, wenn der Betreiber Electrabel so vorgeht, wie angekündigt." Ministerin Marie-Christine Marghem

Reparaturen an sechs von sieben Meilern

Dass nun, quasi aus heiterem Himmel, ein erheblicher Strom-Engpass droht - wie Netzbetreiber Elia und das staatliche Planungsbüro warnen - bringt die Regierung gewaltig unter Druck. Und das nicht nur, weil in Belgien demnächst Wahlen anstehen. Für die Bürger ist es allerdings ein trauriges Déjà-vu. Vor vier Jahren stand das Land schon einmal vor derselben Situation. Auch damals waren Reparaturen an den Kernkraftwerken der Grund. Energie-Experte Damien Ernst von der Universität Lüttich rechnet vor:

"Produziert werden können in Belgien rund 7.500 Megawatt. Zählen wir noch das Pumpkraftwerk von Coo hinzu, das während fünf Stunden 1.000 Megawatt beisteuern kann, macht das 8.500. Wir brauchen aber 12.500 – fehlen also 4.000 Megawatt." Energie-Experte Damien Ernst, Universität Lüttich

Notfallplan für Stromrationierung

Um für den Tag X gerüstet zu sein und einen flächendeckenden Blackout zu verhindern, legten die Bundesbehörden 2014 einen landesweiten Notfallplan auf, der nun hastig aus der Schublade geholt wurde: Ganz Belgien ist darauf in acht Zonen unterteilt, in denen bei Energieknappheit abwechselnd und stundenweise das Licht ausgehen würde.

Nur besonders wichtige Gebäude, wie Krankenhäuser oder Polizeistationen, blieben von der Rationierungsmaßnahme verschont. Ein Abschaltplan, beschwichtigt Energieministerin Marghem, sei nur ein allerletztes Mittel. Man brauche ihn, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft seien. Und wenn es keine grundsätzliche Lösung gebe.

Appell zum Stromsparen

Nach einer solchen "grundsätzlichen Lösung" wird nun krampfhaft gesucht. Damit es nicht zum Äußersten kommt, hat die Mitte-Rechts-Regierung vorsorglich an Industrie und Verbraucher appelliert, so sparsam wie möglich mit der knappen Ressource Energie umzugehen. Außerdem hat Versorger Electrabel inzwischen signalisiert, dass man notfalls die Kapazitäten des verbliebenen Reaktors noch etwas ausweiten könne und die Wartungsarbeiten an einem zweiten Meiler beschleunigen.

Plötzlich doch Haarrisse im Beton

Den Vorwurf der Ministerin, man habe schlecht geplant, zu spät informiert und sei daher allein für das Debakel verantwortlich, weist Unternehmenssprecherin Hellen Smeets von sich:

"Vor einem Jahr wurde am Reaktorblock Doel 3 ein Problem am Beton eines Bunkers festgestellt. Und schon damals haben wir transparent kommuniziert, dass wir jetzt überprüfen werden, ob es vergleichbare Probleme auch an den anderen Blöcken gibt. Zur Reparatur müssen die jeweiligen Anlagen eben stillgelegt werden." Unternehmenssprecherin Hellen Smeets

Der Verweis auf die Sicherheit klingt in den Ohren vieler Belgier und auch vieler Bewohner der Nachbarregion Aachen freilich wie Hohn. Denn jahrelang hat der Betreiber jedes Risiko durch angebliche Haarrisse im Beton seiner AKW geleugnet. Der anonyme Bericht eines Insiders legt jedoch den Verdacht nahe, dass es Electrabel bisher mit der Instandhaltung vielleicht nicht so genau nahm.

Gaskraftwerke springen ein, Nachbarländer helfen aus

Energieministerin Marghem gibt sich trotz allem zuversichtlich, dass es auch diesmal nicht zum befürchteten Blackout in Belgien kommt. Eilig hochgefahrene Gaskraftwerke, vor allem aber Stromzukäufe aus den Nachbarländern sollen helfen, eventuelle Engpässe zu Stoßzeiten auszugleichen. Deutschland, Frankreich und die Niederlande haben bereits ihre Hilfe zugesichert.

Die zusätzlichen Kosten von rund zwei Millionen Euro pro Tag, die die stillgelegten Kraftwerke in Doel und Tihange verursachen, bleiben zumindest teilweise wohl an den Kunden hängen. Und, so warnt Energie-Fachmann Ernst, auch das Wetter müsse mitspielen: Sollte der November eine frühzeitige Kältewelle bringen, "dann haben wir den Salat".