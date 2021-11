Belarus: Merkel bittet Putin um Vermittlung

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Russlands Präsidenten Wladimir Putin angesichts der dramatischen Lage der Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze gebeten, seinen Einfluss auf die autoritäre Regierung in Minsk geltend zu machen. Merkel habe in einem Telefonat mit Putin am Mittwoch unterstrichen, dass die Instrumentalisierung von Migranten gegen die Europäische Union durch Machthaber Alexander Lukaschenko unmenschlich und vollkommen inakzeptabel sei, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Abfuhr von Wladimir Putin

Der russische Präsident sieht das anders. Sein Vorschlag: Die Europäische Union solle sich direkt mit der Führung in Belarus um eine Lösung des Problems bemühen. Kremlsprecher Dmitri Peskow wies Vorwürfe als "absolut unangebracht" zurück, dass Russland etwas mit dem Konflikt zu tun habe - und bekräftigte zugleich, dass Russland den "Bruderstaat" in seiner Konfrontation mit dem Westen unterstütze.

Lukaschenko droht und beschimpft die EU als "Bastarde"

Der belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko reagiert auf Vorhaltungen von Seiten der EU inzwischen unverhohlen aggressiv und wirft der der EU das vor, was diese ihm selbst vorwirft: einen "Hybrid-Krieg" zu führen. "Und ihr Bastarde, Wahnsinnige, wollt, dass ich euch vor Migranten schütze?" sagte er im belarussischen Fernsehen.

"Ich befürchte, dass diese Konfrontation an der Grenze wegen der Migranten zu einer aktiven Phase führen kann. Das sind Gründe für Provokationen. Alle Provokationen sind möglich." Alexander Lukaschenko

Explosive Lage an der Grenze nach Polen

Zuletzt hatten nach polnischen Behördenangaben zwei weitere Gruppen von Migranten die Grenze von Belarus nach Polen überwunden und damit die EU erreicht. Die Menschen seien jedoch allesamt festgenommen worden. Polen warf belarussischen Kräften auch vor, im Grenzgebiet Schüsse in die Luft abgegeben zu haben, wo Migranten ein provisorisches Lager errichtet haben.

Das polnische Verteidigungsministerium postete dazu ein Video auf Twitter, in dem Schussgeräusche zu hören waren. Die Angaben konnten nicht unabhängig bestätigt werden, da ein in Polen geltender Notstand Journalisten, Aktivisten und andere am Betreten des Grenzgebiets hindert.