Belarus: Flüchtlinge harren in Kälte aus - Debatte über Krise

Polnischer Ministerpräsident besucht Grenzgebiet

Am Montag hatten nach Angaben polnischer Behörden größere Gruppen von Migranten auf der belarussischen Seite in der Nähe des mittlerweile geschlossenen Grenzübergangs Kuznica vergeblich versucht, die Zaunanlage zu durchbrechen. Laut polnischen Behörden hielten sich zwischen 3.000 und 4.000 Migranten im Grenzgebiet auf. Polnischen Schätzungen zufolge halten sich derzeit insgesamt bis zu 12.000 Migranten in Belarus auf. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczack kamen derweil an die Grenze. Sie hätten am frühen Morgen im polnischen Grenzort Kuznica die Sicherheitskräfte besucht, die Polens östliche Grenze schützten, twitterte das Verteidigungsministerium.

Verbaler Schlagabtausch zwischen Polen und Belarus

Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und dem Irak einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Morawiecki sieht inzwischen die EU durch den Andrang tausender Migranten an der polnischen Grenze zu Belarus in Gefahr. "Heute steht die Stabilität und Sicherheit der gesamten EU auf dem Spiel", erklärte Morawiecki. Die Regierung in Minsk wies derweil Anschuldigungen zurück, den Andrang von Migranten an der Grenze gezielt herbeizuführen.

Aus dem autoritär geführten Belarus hieß es: "Wir möchten die polnische Seite im Voraus davor warnen, beliebige gegen die Republik Belarus gerichtete Provokationen zu nutzen, um mögliche illegale Militäraktionen gegen benachteiligte unbewaffnete Menschen (...) zu rechtfertigen", heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Minsk.

Diskussion über angespannte Lage in Berlin

Die jüngste Eskalation an der Grenze löste in Berlin eine Debatte über den richtigen Umgang mit der Krise aus. Es müsse "für die, die da sind", eine humanitäre Lösung gefunden werden in der EU – "diesen Menschen muss geholfen werden", sagte der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Bild"-Zeitung. Die Staaten der Europäischen Union müssten aber gemeinsam "dafür sorgen, dass keine neuen Flüchtlinge mehr nachkommen", forderte der designierte SPD-Vorsitzende. "Wir müssen in den Ländern, wo sie herkommen, auch deutlich kommunizieren, dass sie keine Chance haben, über diesen Weg nach Deutschland zu kommen."

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte von den Spitzen der voraussichtlichen künftigen Ampel-Koalition eine Reaktion auf die Lage gefordert. "Die deutsche Öffentlichkeit hat Anspruch darauf zu erfahren, welche Meinung die zukünftige Regierung denn zu diesem Thema hat", teilte Merz, der als wahrscheinlicher Kandidat für den CDU-Vorsitz gilt, der dpa in Berlin mit. "Das Schweigen der deutschen Politik - außer dem Bundesinnenminister (Horst Seehofer, CSU) - zu dieser massiven Bedrohung der territorialen Integrität der Europäischen Union ist vollkommen inakzeptabel", kritisierte Merz weiter.

Seehofer: EU-Länder müssen zusammenstehen

Der geschäftsführende Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte am Dienstag, alle EU-Länder müssten jetzt zusammenstehen. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko versuche, mit Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin den Westen zu destabilisieren. Er forderte die EU-Kommission auf, Polen bei der Grenzsicherung zu unterstützen. Die polnische Regierung hat eine Unterstützung durch die EU-Grenzschutzbehörde Frontex bisher abgelehnt.

Pro Asyl fordert humanitäre Lösung

Pro Asyl forderte von den Ampel-Parteien einen Neuanfang in der Flüchtlingspolitik. Man erwarte von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, dass sie Seehofer widersprächen, der den Schwerpunkt auf die "Abwehr von Flüchtlingen" lege. Die deutsche Politik müsse sich "ohne Einschränkungen für eine humanitäre Lösung und die Geltung der Menschenrechte in Europa stark machen" sowie Bundes- und Landesaufnahmeprogramme schaffen, sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt.

In einem Antrag von CDU/CSU, über den an diesem Donnerstag im Bundestag beraten wird, heißt es, die Bundesregierung solle sich auf europäischer Ebene für Landeverbote und andere Sanktionen gegen solche Fluggesellschaften einsetzen, "die Migranten aufgrund der von Belarus missbräuchlich eingeräumten Visafreiheit befördern". Außerdem sei der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Belarus als "russischer Klientelstaat" Entscheidungen wie die vom Staat orchestrierte Schleusung von Migranten in die EU nicht alleine treffe. Sollten andere Maßnahmen zur Eindämmung der Migrationsbewegungen aus Belarus nach Deutschland keine Wirkung zeigen oder nicht ausreichen, solle die Bundesregierung Vorkehrungen treffen, damit als letztes Mittel auch zeitlich befristete Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze eingeführt werden könnten.

Flüchtlinge in Sachsen

Inzwischen kommen auch Flüchtlinge, die es über die Grenze geschafft haben, an der deutsch-polnischen Grenze in Sachsen an. In der ersten Novemberwoche bis einschließlich diesen Montag seien 386 Personen von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen und Einrichtungen der Erstaufnahme übergeben worden, teilte die Bundespolizeidirektion Pirna mit. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen stammten aus dem Irak. Aber auch Menschen aus Syrien, dem Jemen, der Türkei und dem Iran seien registriert worden. Allein am vergangenen Wochenende habe man knapp 100 illegal eingereiste beziehungsweise geschleuste Personen registriert.

Die angespannte Lage an der polnisch-belarussischen Grenze führte derweil zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Lkw-Fahrer mussten sich am Grenzübergang Bobrowniki auf rund 21 Stunden Wartezeit für die Abfertigung einstellen, so der polnische Grenzschutz.