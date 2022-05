Belarus-Aktivistinnen mit Internationalem Karlspreis geehrt

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als die älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Völkerverständigung und Zusammenarbeit in Europa. Berühmte Preisträger waren unter anderem schon Altkanzlerin Angela Merkel (2008), der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (2006), sowie Papst Franziskus (2016). In diesem Jahr ging der Preis erstmals an mehr als eine Person.

Aktivistinnen als "die mutigsten Frauen Europas" gewürdigt

Für ihren Einsatz für Menschenrechte und Frieden in ihrem Heimatland sowie ihre Verdienste für die Einheit Europas haben die belarussischen Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikova den Karlspreis 2022 erhalten. In ihrer Laudatio bezeichnete Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Preisträgerinnen als "die mutigsten Frauen Europas". "Euer Mut lässt sich nicht wegsperren. Die Idee der Freiheit kann man nicht ins Exil vertreiben. Das ist die Botschaft des diesjährigen Karls-Preises", betonte die Ministerin.

Baerbock verurteilt erneut russischen Angriffskrieg in der Ukraine

Baerbock rief angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine dabei auch zum Einsatz Europas und Deutschlands für die Verteidigung der Demokratie auf. "Es ist eine Mahnung an uns: Denn warme Worte reichen nicht aus." Die Regierungen im mit Russland verbündeten Belarus, aber auch in Moskau stellten sich "mit menschenverachtendem Zynismus gegen all das, was uns in Europa ausmacht, all das, wofür Ihr drei kämpft: Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte", sagte Baerbock und fügte hinzu: "Wir stehen an Eurer Seite. Wir hören Euch. Und wir haben euch nicht vergessen."

Die 40 Jahre alte Kolesnikova verbüßt wegen ihres Protests gegen das Regime von Machthaber Alexander Lukaschenko derzeit eine elfjährige Haftstrafe. Bei der Zeremonie wurde sie deshalb von ihrer Schwester Tatjana Chomitsch vertreten, die während der Feierlichkeiten ein Foto Kolesnikovas in die Höhe hielt. Die 39-jährige Tichanowskaja und die 45 Jahre alte Zepkalo sind im Exil.

Karlspreis wird seit 1950 verliehen

An den Feierlichkeiten im Krönungssaal des historischen Aachener Rathauses nahmen hunderte Gäste teil. Der Karlspreis wird seit 1950 traditionell an Christi Himmelfahrt an Persönlichkeiten und Institutionen überreicht, die sich in führender Position um die europäische Einigung verdient machten.

Der Preis besteht aus einer Urkunde und einer Medaille, die auf der Vorderseite das älteste Aachener Stadtsiegel aus dem zwölften Jahrhundert mit thronendem Karl dem Großen zeigt. Die Rückseite enthält eine Inschrift für den jeweiligen Preisträger. Den Europäischen Karlspreises für die Jugend erhielt in diesem Jahr das portugiesische "Orchester ohne Grenzen".