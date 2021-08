Belästigungsvorwürfe: New Yorks Gouverneur Cuomo tritt zurück

Der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, hat nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung seinen Rücktritt angekündigt. Dieser werde in 14 Tagen in Kraft treten, teilte der Demokrat am Dienstag mit. Zuvor hatte unter anderem Cuomos Parteifreund, US-Präsident Joe Biden, den Rücktritt gefordert.

Vize-Gouverneurin Hochul soll Amt übernehmen - als erste Frau überhaupt

Das Amt soll von Vize-Gouverneurin Kathy Hochul übernommen werden, die damit als erste Frau den Staat mit mehr als 19 Millionen Einwohnern regieren würde.

Eine monatelange Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass Cuomo elf Frauen sexuell belästigt hatte. Auch Präsident Joe Biden hatte zuletzt seinen Parteikollegen zum Rücktritt aufgefordert.

Der 63-jährige Cuomo hatte sich insbesondere während der Coronavirus-Pandemie in den USA einen Namen gemacht. Wiederholt wurde über eine Präsidentschaftskandidatur spekuliert.

Cuomo kommt möglichem Amtsenthebungsverfahren zuvor

Mit seinem Rücktritt kommt Cuomo einem drohenden Amtsenthebungsverfahren zuvor. "Ich glaube, das wird innerhalb von Wochen abgehandelt werden, nicht Monaten", hatte der Sprecher des Repräsentantenhauses von New York, Carl Heastie, noch am Montag nach einer Sitzung des zuständigen Justiz-Komitees gesagt.

Zuvor war bereits eine von Cuomos engsten Vertrauten, seine Beraterin Melissa DeRosa, zurückgetreten.

Arbeitsatmosphäre "voller Furcht und Einschüchterung"

Vor einer Woche war ein Untersuchungsbericht von Generalstaatsanwältin Letitia James zu dem Ergebnis gekommen, dass der 63-jährige Gouverneur ehemalige und jetzige Mitarbeiterinnen der Behörden des Bundesstaats sexuell belästigt und eine Arbeitsatmosphäre "voller Furcht und Einschüchterung" geschaffen habe.

Der Bericht zeichnet nach Informationen der "New York Times" auch ein wenig schmeichelhaftes Bild von Cuomos Beraterin DeRosa. Sie habe geholfen, Vergeltungsmaßnahmen gegen eine der Frauen zu ergreifen, die Cuomo beschuldigen.