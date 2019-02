Bekommt Deutschland ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung?

"Containern ist kein Verbrechen!" lautet der Name einer Petition, die bereits knapp 97.000 von 100.000 nötigen Unterschriften gesammelt hat. Hinter der Initiative stehen die beiden Studentinnen, die in München verurteilt wurden, weil sie noch genießbare Lebensmittel aus einer Supermarkt-Mülltonne gefischt hatten. "Containern" nennt man das.

Lebensmittel spenden statt wegwerfen

Eine Forderung der Aktivistinnen ist es, dieses "Retten" von Lebensmittel aus dem Müll zu entkriminalisieren. Außerdem wollen sie Supermärkte verpflichten, noch genießbare Lebensmittel zu spenden. In Frankreich und in Tschechien gibt es ein solches Gesetz bereits.

In Frankreich müssen alle Händler mit einer Verkaufsfläche von über 400 Quadratmetern, eine Vereinbarung mit einer gemeinnützigen Organisation treffen. Auch was nicht mehr genießbar ist, soll dort nicht auf dem Müll landen. Stattdessen sollen es die Supermärkte auf den Kompost geben oder für die Energiegewinnung bereitstellen.

Die 400-Quadratmeter-Grenze hat auch Tschechien übernommen. Dort wurde das Gesetz, dass Supermärkte abgelaufene Lebensmittel spenden müssen, sogar vom Verfassungsgericht bestätigt. Die Richter verwiesen auf die tschechische Grundrechte-Charta, in der es heißt, dass Eigentum verpflichtet.

Bekommt auch Deutschland ein Gesetz gegen Verschwendung?

In Deutschland wird gerne auf die Tafeln verwiesen, wenn es um das Verteilen unverkaufter Lebensmittel geht. Es gibt auch noch andere Initiativen, die aber genauso wie die Tafel auf die freiwillige Mitarbeit der Händler angewiesen sind.

Zwingen kann man die Händler in Deutschland nicht – dazu bräuchte es ein spezielles Gesetz. Das Gegenteil ist der Fall: Ware, die sie nicht verkaufen, können Händler in Deutschland steuerlich abschreiben. Dadurch fällt der Verlust, wenn sie etwas wegwerfen, nicht so stark ins Gewicht.

Landwirtschaftsministerium sieht keinen Handlungsbedarf

Federführend für eine neue gesetzliche Regelung ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Eine Sprecherin betonte aber auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, dass man aktuell keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung sehe.

Auch beim Landwirtschaftsministerium verweist man auf die "großen Verdienste" der Tafeln und darauf, dass sich der Dachverband "Tafel Deutschland" sogar ausdrücklich gegen eine gesetzliche Regelung ausgesprochen hat .

"Containern" bleibt wohl auch in Zukunft verboten

Auch bei der Entkriminalisierung des "Containerns" wird sich in absehbarer Zeit wenig ändern. Vor rund eineinhalb Jahren hatte der Bundestag bereits einen entsprechenden Vorstoß der Linken abgelehnt.

Im Bundesjustizministerium schätzt man die Wahrscheinlichkeit einer Änderung im Strafgesetzbuch weiter als gering ein. Eine Sprecherin verwies auf die Praxis, Diebstähle im Rahmen des "Containerns" eher milde zu bestrafen.

Das fällt den Richtern und Staatsanwälten nicht immer leicht. Schließlich handelt es sich in bestimmten Fällen um "schweren Diebstahl", etwa wenn der Beschuldigte einen Container extra aufgebrochen hat.